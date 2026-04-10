長瀬智也、所有する「高級スポーツカー」を公開

男性アイドルグループTOKIOの元メンバーで、現在はミュージシャンとして活動する長瀬智也さんが、所有する愛車をSNSで披露しました。

長瀬さんはどのようなクルマに乗っているのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが「長瀬智也」の”愛車”「高級スポーツカー」です！ 画像で見る！

2026年3月12日から16日にかけて公開された投稿には、複数の車両写真とともに「うん、こんなんでいいだろ」というコメントが添えられていました。

アップされていたのは、ポルシェを代表するスポーツカー「911」の2代目にあたる930型です。

1974年から1989年まで生産されたモデルで、実用性と高い走行性能を両立した一台として長く支持されています。

全長は約4メートル、乗車定員は4名と扱いやすいサイズ感。ビッグバンパーと丸型ヘッドライトを組み合わせた外観は、クラシックな雰囲気と力強さを併せ持ち、当時のポルシェらしいシルエットを色濃く残しています。

搭載する3リッター自然吸気エンジンは、最高出力180ps、最大トルク27.0kgmを発揮します。

長瀬さんが所有する個体は1979年式の「911 SC」とされ、横浜市港北区の「Valley Auto」がカスタマイズを手がけたもの。

塗装の剥がれをあえて残した外観や独自のホイールが印象的で、ホワイトを基調にボンネットをブラックとした2トーンカラーに仕上げられています。

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2026年3月には、空冷ポルシェを対象としたイベント「Luftgekuhlt（ルフト・ゲクールト：ドイツ語で“空冷”）」が東京で開催され、長瀬さんの愛車も登場しました。

投稿には愛車と並んで写る2ショットも含まれており、黒のラフなアウターにキャップ、サングラス、ひげを生やしたワイルドな装いで登場。ボンネットに腰掛けながら自然体のポーズを見せています。

この投稿には4.9万件の「いいね」が寄せられ、SNS上では「かっこいい」「肩肘張らずラフに空冷乗ってる感じが良い」「塗装の感じ、これはこれですごく良いよね」といった声が集まり、反響が広がっています。