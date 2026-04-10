タカラトミーアーツより、4月下旬に発売されるガチャの「トムとジェリー まみれるFig.」。こちらは、「トムとジェリー」に登場する主人公のトムとジェリーが「どうしてこうなった？」と思ってしまうようなシチュエーションをミニフィギュアで再現したものだ。

今回は、「落ちてきた食器にまみれるトム」と「チーズにまみれるジェリー」、「ゼリーにまみれるタフィー」の全3種類のアイテムがラインナップされている。いずれの作品も、見ているだけで想像力が膨らむものばかりだ。

落ちてきた食器にまみれるトム

こちらの「落ちてきた食器にまみれるトム」は、上から大量に落ちてきた食器の下敷きになってしまったトムの姿を再現したミニフィギュアだ。たしかに、なぜこんなことに……と思いつつも、まあ、こんな場面もありそうだと頷いてしまった。

大量の食器の山に埋もれるトム

食器も色とりどりだ

よく見ると皿にもヒビが入っている

まさに山盛りの状態である

手に白旗を揚げて降参している様子のトム。その表情は、思わぬ出来事に目を回した状態になっている。なかなかボリュームのある大きさになっているので、机の上などに飾っておくのにちょうどいい。

目が回っているトム

白旗を揚げているところもかわいらしい

チーズにまみれるジェリー

トムが食器にまみれているのはやや不幸だが、こちらの「チーズにまみれるジェリー」は、むしろラッキーに見えるのが不思議だ。色鮮やかな黄色いチーズにすっかり埋もれてしまっているジェリーだが、むしろ居心地が良さそうだ。

チーズに埋もれているジェリー

横からでもジェリーの顔が見える

背面はチーズだらけだ

チーズの形も美味しそうだ

とはいえ、「なんでこうなってしまったのか？」という過程は気になってしまうところ。ジェリーのほうも、突然の出来事で喜んでいるというよりも、少々戸惑ってしまっているような表情になっている。チーズ部分も、アニメで観たイメージ通りだ。

キョトンとした顔のジェリー

食品サンプルのような見た目である

ゼリーにまみれるタフィー

これまた嬉しそうな姿をしているのが、「ゼリーにまみれるタフィー」だ。今回は、なぜかゼリーの中に埋もれてしまっているタフィーが再現されている。一体どうしてこんな状況になってしまったのか気になるが、本人はかなり楽しそうだ。

ゼリーにすっぽり埋もれたタフィー

まるでお風呂にでも浸かっているようだ

ゼリーの質感もよく出ている

タフィーの体も若干透けて見える

このタフィーが埋まっているゼリーの部分だが、おもちゃとして見るとすべてプラスチックのような素材で埋め尽くされているわけではなく、スカートのような構造になっている。クリア素材なので、体が埋まった部分もうっすらと見えるようになっている。

ハプニングを喜んでいるタフィー

真下から見ると、埋まった部分が丸見えに

こちらでご紹介してきた「トムとジェリー まみれるFig.」は、4月下旬から順次発売される予定だ。「トムとジェリー」のファンにとってどれが出てきてもうれしいものばかりだが、できれば全部集めたくなる出来映えである。アミューズメント施設などで見つけた時は、早めに入手しておくことをおすすめする。

TOM AND JERRY and all related characters and elements

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