[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇80銘柄・下落189銘柄（東証終値比）
4月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは296銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は189銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが17銘柄、値下がりは55銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6552> ゲームウィズ 294.6 +59.6（ +25.4%）
2位 <3234> 森ヒルズＲ 167180 +29980（ +21.9%）
3位 <2341> アルバイトＴ 265 +45（ +20.5%）
4位 <6323> ローツェ 3550 +281.0（ +8.6%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 46 +3（ +7.0%）
6位 <402A> アクセルＨＤ 604 +34（ +6.0%）
7位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
8位 <549A> ヒトトヒトＨ 653 +32（ +5.2%）
9位 <8185> チヨダ 1100 +50（ +4.8%）
10位 <8946> エイシアンＳ 90 +4（ +4.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4422> ＶＮＸ 736 -150（ -16.9%）
2位 <9972> アルテック 255 -27（ -9.6%）
3位 <9560> プログリット 760 -68（ -8.2%）
4位 <4829> 日エンター 120.5 -9.5（ -7.3%）
5位 <6508> 明電舎 8030 -620（ -7.2%）
6位 <3196> ホットランド 1881 -140（ -6.9%）
7位 <6526> ソシオネクス 1710 -120.0（ -6.6%）
8位 <4728> トーセ 610 -34（ -5.3%）
9位 <6814> 古野電 6450 -340（ -5.0%）
10位 <4265> ＩＧＳ 344 -15（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9983> ファストリ 68900 +1450（ +2.1%）
2位 <6504> 富士電機 11274 +169（ +1.5%）
3位 <3382> セブン＆アイ 2116 +19.5（ +0.9%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4265 +35（ +0.8%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2099.9 +16.9（ +0.8%）
6位 <3401> 帝人 1725 +9.5（ +0.6%）
7位 <7269> スズキ 1852 +10.0（ +0.5%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1111.4 +5.4（ +0.5%）
9位 <5019> 出光興産 1565 +6.5（ +0.4%）
10位 <8267> イオン 1807 +7.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 1710 -120.0（ -6.6%）
2位 <4005> 住友化 527 -10.2（ -1.9%）
3位 <4689> ラインヤフー 404 -6.2（ -1.5%）
4位 <6857> アドテスト 24435 -365（ -1.5%）
5位 <6723> ルネサス 2560 -35.0（ -1.3%）
6位 <6762> ＴＤＫ 2191 -29.0（ -1.3%）
7位 <5801> 古河電 44100 -540（ -1.2%）
8位 <9984> ＳＢＧ 3730 -45（ -1.2%）
9位 <5803> フジクラ 4970.1 -57.9（ -1.2%）
10位 <6954> ファナック 5830 -65（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6552> ゲームウィズ 294.6 +59.6（ +25.4%）
2位 <3234> 森ヒルズＲ 167180 +29980（ +21.9%）
3位 <2341> アルバイトＴ 265 +45（ +20.5%）
4位 <6323> ローツェ 3550 +281.0（ +8.6%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 46 +3（ +7.0%）
6位 <402A> アクセルＨＤ 604 +34（ +6.0%）
7位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
8位 <549A> ヒトトヒトＨ 653 +32（ +5.2%）
9位 <8185> チヨダ 1100 +50（ +4.8%）
10位 <8946> エイシアンＳ 90 +4（ +4.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4422> ＶＮＸ 736 -150（ -16.9%）
2位 <9972> アルテック 255 -27（ -9.6%）
3位 <9560> プログリット 760 -68（ -8.2%）
4位 <4829> 日エンター 120.5 -9.5（ -7.3%）
5位 <6508> 明電舎 8030 -620（ -7.2%）
6位 <3196> ホットランド 1881 -140（ -6.9%）
7位 <6526> ソシオネクス 1710 -120.0（ -6.6%）
8位 <4728> トーセ 610 -34（ -5.3%）
9位 <6814> 古野電 6450 -340（ -5.0%）
10位 <4265> ＩＧＳ 344 -15（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9983> ファストリ 68900 +1450（ +2.1%）
2位 <6504> 富士電機 11274 +169（ +1.5%）
3位 <3382> セブン＆アイ 2116 +19.5（ +0.9%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4265 +35（ +0.8%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2099.9 +16.9（ +0.8%）
6位 <3401> 帝人 1725 +9.5（ +0.6%）
7位 <7269> スズキ 1852 +10.0（ +0.5%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1111.4 +5.4（ +0.5%）
9位 <5019> 出光興産 1565 +6.5（ +0.4%）
10位 <8267> イオン 1807 +7.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 1710 -120.0（ -6.6%）
2位 <4005> 住友化 527 -10.2（ -1.9%）
3位 <4689> ラインヤフー 404 -6.2（ -1.5%）
4位 <6857> アドテスト 24435 -365（ -1.5%）
5位 <6723> ルネサス 2560 -35.0（ -1.3%）
6位 <6762> ＴＤＫ 2191 -29.0（ -1.3%）
7位 <5801> 古河電 44100 -540（ -1.2%）
8位 <9984> ＳＢＧ 3730 -45（ -1.2%）
9位 <5803> フジクラ 4970.1 -57.9（ -1.2%）
10位 <6954> ファナック 5830 -65（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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