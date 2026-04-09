　4月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは296銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は189銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが17銘柄、値下がりは55銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6552>　ゲームウィズ　　　294.6　 +59.6（ +25.4%）
2位 <3234>　森ヒルズＲ　　　 167180　+29980（ +21.9%）
3位 <2341>　アルバイトＴ　　　　265　　 +45（ +20.5%）
4位 <6323>　ローツェ　　　　　 3550　+281.0（　+8.6%）
5位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　 46　　　+3（　+7.0%）
6位 <402A>　アクセルＨＤ　　　　604　　 +34（　+6.0%）
7位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　+0.5（　+5.6%）
8位 <549A>　ヒトトヒトＨ　　　　653　　 +32（　+5.2%）
9位 <8185>　チヨダ　　　　　　 1100　　 +50（　+4.8%）
10位 <8946>　エイシアンＳ　　　　 90　　　+4（　+4.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　736　　-150（ -16.9%）
2位 <9972>　アルテック　　　　　255　　 -27（　-9.6%）
3位 <9560>　プログリット　　　　760　　 -68（　-8.2%）
4位 <4829>　日エンター　　　　120.5　　-9.5（　-7.3%）
5位 <6508>　明電舎　　　　　　 8030　　-620（　-7.2%）
6位 <3196>　ホットランド　　　 1881　　-140（　-6.9%）
7位 <6526>　ソシオネクス　　　 1710　-120.0（　-6.6%）
8位 <4728>　トーセ　　　　　　　610　　 -34（　-5.3%）
9位 <6814>　古野電　　　　　　 6450　　-340（　-5.0%）
10位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　344　　 -15（　-4.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9983>　ファストリ　　　　68900　 +1450（　+2.1%）
2位 <6504>　富士電機　　　　　11274　　+169（　+1.5%）
3位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2116　 +19.5（　+0.9%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4265　　 +35（　+0.8%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　 2099.9　 +16.9（　+0.8%）
6位 <3401>　帝人　　　　　　　 1725　　+9.5（　+0.6%）
7位 <7269>　スズキ　　　　　　 1852　 +10.0（　+0.5%）
8位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1111.4　　+5.4（　+0.5%）
9位 <5019>　出光興産　　　　　 1565　　+6.5（　+0.4%）
10位 <8267>　イオン　　　　　　 1807　　+7.0（　+0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 1710　-120.0（　-6.6%）
2位 <4005>　住友化　　　　　　　527　 -10.2（　-1.9%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　　404　　-6.2（　-1.5%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　24435　　-365（　-1.5%）
5位 <6723>　ルネサス　　　　　 2560　 -35.0（　-1.3%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2191　 -29.0（　-1.3%）
7位 <5801>　古河電　　　　　　44100　　-540（　-1.2%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3730　　 -45（　-1.2%）
9位 <5803>　フジクラ　　　　 4970.1　 -57.9（　-1.2%）
10位 <6954>　ファナック　　　　 5830　　 -65（　-1.1%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース