山崎賢人、2028年大河ドラマ『ジョン万』で主演 ジョン万次郎役に「幸せです」
2028年大河ドラマ『ジョン万』の制作発表・主演会見が9日、都内で開催。主演を務める山崎賢人が、脚本を担当する藤本有紀、制作統括の家冨未央とともに登壇し、意気込みを語った。
【写真】2028年大河ドラマの主演に決まった山崎賢人
大河ドラマ第67作の『ジョン万』は、19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く、“漂流者”となった庶民の一大感動巨編。漂流の悲劇の末、救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得て一流の船乗りとなった主人公、ジョン万次郎こと中濱万次郎を山崎が演じる。
山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど本当に魅力的な人で、これからジョン万次郎さんの人生を1年かけて、ドラマを作っていけることが本当に幸せです。楽しみにしていてください」とコメント。さらに「本当にすごい人なのですごくプレッシャーもある」とした上で、「大河ドラマというものをやらせてもらう緊張もあるし怖さもあったんですけど、それよりもこの船に乗って航海をしてみたいなというワクワクのほうが強かった」と語った。
また、オファー時の心境を聞かれ「本当にいろんなことを思ったんですけど、やっぱりジョン万次郎さんが本当に魅力的で、演じてみたいなとシンプルに思いました」と回答。そして「実際に決まる前に家冨さんにもお会いして、家冨さんの思いだったり、人柄も含め、一緒にこの作品を作っていきたいなという気持ちになったので、『やるぞ！』という気持ちになって。すごいワクワクしてます」と続けた。
オファーは「半年以上前です」と明かした山崎は、ジョン万次郎のイメージを問われると「学校の授業でも勉強しましたし、日本人で初めて鎖国の時代にアメリカに渡ったすごい人だという認識はあった」とコメント。加えて「それ以上の深いところまで自分は知れていない部分があったので、どのように漂流して、どのようにアメリカに行って、どのように日本に帰ってきて、その後の日本とアメリカをつないで、日本を変えていったんだろうというのを、まだまだ勉強途中なんですけど、勉強している内に、魅力的だなと思った」と口にした。
大河ドラマ『ジョン万』は2028年1月放送開始。
※山崎賢人の「崎」は正式には「たつさき」
【写真】2028年大河ドラマの主演に決まった山崎賢人
大河ドラマ第67作の『ジョン万』は、19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く、“漂流者”となった庶民の一大感動巨編。漂流の悲劇の末、救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得て一流の船乗りとなった主人公、ジョン万次郎こと中濱万次郎を山崎が演じる。
また、オファー時の心境を聞かれ「本当にいろんなことを思ったんですけど、やっぱりジョン万次郎さんが本当に魅力的で、演じてみたいなとシンプルに思いました」と回答。そして「実際に決まる前に家冨さんにもお会いして、家冨さんの思いだったり、人柄も含め、一緒にこの作品を作っていきたいなという気持ちになったので、『やるぞ！』という気持ちになって。すごいワクワクしてます」と続けた。
オファーは「半年以上前です」と明かした山崎は、ジョン万次郎のイメージを問われると「学校の授業でも勉強しましたし、日本人で初めて鎖国の時代にアメリカに渡ったすごい人だという認識はあった」とコメント。加えて「それ以上の深いところまで自分は知れていない部分があったので、どのように漂流して、どのようにアメリカに行って、どのように日本に帰ってきて、その後の日本とアメリカをつないで、日本を変えていったんだろうというのを、まだまだ勉強途中なんですけど、勉強している内に、魅力的だなと思った」と口にした。
大河ドラマ『ジョン万』は2028年1月放送開始。
※山崎賢人の「崎」は正式には「たつさき」