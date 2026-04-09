「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」に、『クインティ』『ドルアーガの塔』『パックマン』の3タイトルが4月9日より追加配信された。

【画像あり】『パックマン』など3タイトルのゲーム画面

「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」は、Nintendo Switch Online加入者が楽しめるサービス。今回追加された3タイトルはいずれもバンダイナムコエンターテインメント（当時はナムコ）から販売されたファミリーコンピュータ用ソフトとなる。

『クインティ』は1989年発売のアクションゲーム。主人公カートンが、さらわれたガールフレンドのジェニーを救うため天空の城を目指す。床のパネルをめくって敵を転ばせ、壁にぶつけて倒すというユニークなゲームシステムが特徴で、特殊効果を持つパネルを活用しながらステージクリアを目指す内容だ。

『ドルアーガの塔』は1985年発売のアクションRPG。ドルアーガが支配する全60階の巨大な塔を舞台に、制限時間内に鍵を取りながらフロアを進んでいく。各階には宝箱が隠されており、「特定の敵を倒す」「特定の操作をする」など、さまざまな方法で出現させることができる。

『パックマン』は1984年発売のアクションゲーム。4匹のゴーストにつかまらないようにパックマンを操作し、メイズに並んでいるクッキーを食べつくすとラウンドクリアとなる。パワークッキーを取るとゴーストをかじれるようになり、連続してかじることで高スコアを獲得できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）