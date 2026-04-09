3,300円で本格目元ケア！　アクシージア、大人気シートマスクシリーズから待望の新アイテム登場

アクシージアは5月18日、目もとケアシリーズ「アクシージア ビューティーアイズ」から、ツヤと潤いを集中ケアする目もと用シートマスク「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム グロウ」を発売します。乾燥による小じわを目立たなくし*²、潤いに満ちた目もとへと導く集中ケアアイテムです。

■シリーズ累計販売数600万個*¹の目もと用シートマスクシリーズ

「アクシージア ビューティーアイズ」シリーズは、「目もとエステのエッセンスを、贅沢なホームケアへ」という想いから誕生した、ブランドを象徴する目もとケアラインです。

中でも、独自のシート形状が特長の目もと用シートマスク「エッセンスシート」シリーズは、2016年の発売以来、シリーズ累計販売数600万個*¹を突破するアイコンアイテムへと成長しました。

■“目もと”の肌は顔の中で最もデリケートで、乾燥などの年齢サインが現れやすい

近年、スマートフォンの長時間利用やライフスタイルの変化により、目もとの印象を重視する人は世代を問わず増加しています。

アクシージアの調査では8割以上が「目もとケアは若いうちから始めるべき」と回答しており、特に20代〜30代の若年層において使用率が高い*³など、アーリーエイジからのケアは今や大きな潮流です。

一方で、年代によって悩みは多様化しています。共通の課題である「乾燥によるくすみや小じわ」に加え、40代以降は「ハリ不足」が深刻化。しかし、目もとケアは、「何を選べば良いかわからない」「手軽に本格的なケアをしたい」という声も多く、一歩を踏み出せない人が多いのも事実です。

*³ 2025年5月「アクシージア目元ケアに関する実態把握調査」n=1,000

こうした市場の変化と多様なニーズを受け、アクシージアは長年の研究成果を結集。これまで本格的な目もとケアに一歩を踏み出せなかった人や、もっと手軽に始めたいと願う声に応えるため、「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム グロウ」は誕生しました。

手に取りやすい20枚入り（3,300円）でありながら、アクシージアが培ってきた本格ケアを一切の妥協なく追求できるという価値を提供し、光のような印象のツヤとハリに満ちた目もと体験を届けます。

■ツヤをまとう、ハリと輝き。本格目もとケアを手軽に。

「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム グロウ」は、デリケートで複合的な悩みが現れやすい、目もとのために開発された集中ケアシートマスクです。

乾燥による小じわを目立たなくする*²だけでなく、溢れるほどの潤いで満たし、ツヤをまとう目もとを追求しました。20枚の使いきりやすいサイズで、毎日の本格的なケアを手軽に始められます。

■複合的な目もとの悩みに応える、こだわりの美容成分

◇肌本来の美しさを引き出す「トリプルミネラルコンプレックス*⁴」

人気の「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」にも配合されている、肌と密接に関わるマグネシウム、銅、亜鉛の3つのミネラルを複合したアクシージアの独自成分。

肌環境を整え、健やかな状態を保つことで、肌が本来持つ美しさを引き出し、輝きの基盤を築きます。

◇輝きのツヤ肌へ導く「マルチシカコンプレックス*⁵」

目もとの肌を「ただ守る」だけでなく、肌そのものの土台*⁷から整えることに着目。

マデカッソシド、ツボクサ葉エキス、アシアチコシド、ツボクサエキスの4種類の高純度シカエキスを複合配合したアクシージア独自の「マルチシカコンプレックス*⁵」。

「角質層のバリア機能」「肌環境」「皮膚構造」という3つの視点から多角的にアプローチします。乾燥などの外部刺激を受けやすいデリケートな目もとを穏やかに整え、キメの細かな、光を均一に反射するような、なめらかなツヤ肌へと導きます。

◇過酷な環境に学ぶ保湿力「グリセリルグルコシド*⁶」

「復活の木」とも呼ばれる植物にも含まれる驚異の保湿成分。過酷な砂漠環境でも水分を蓄える力に着目し配合しました。

グリセリルグルコシド*⁶は、デリケートな目もとの皮膚のために、肌バリアの「フィラグリン」をサポート。「フィラグリン」は、角質層のバリアと天然保湿因子：NMFを担う重要なタンパク質です。

一時的な潤いを与えるだけでなく、目もとの水分維持力を高めて長時間続く保湿を叶え、みずみずしくハリ感のある目もとへと導きます。

◇多角的に支える「7種のサポート成分」

上記のキー成分に加え、ハリ、ツヤ、保湿、整肌など、多角的なアプローチを可能にする7種類のサポート成分を厳選して配合。複合的な悩みに隙なく応え、目もとの印象を総合的に高めます。

ハリのある目もとへ

ツヤのある潤いのある目もとへ

■独自形状の360°シートが隙なくフィット。素材にもこだわり、潤いを逃さない。

「アクシージア ビューティーアイズ 」シリーズのアイコンとも言える、独自開発の360°シート。まぶたから目尻、そして乾燥などの年齢サインが現れやすい頬の三角ゾーンまでを一体で覆い尽くし、全方位から徹底的にケアします。

素材には、綿花の種子を包む希少な産毛「コットンリンター」のみを使用した、厚さわずか0.3mmの極薄シートを採用。優れた保液力で美容液をたっぷりと抱え込みながら、液だれすることなく、肌あたりはどこまでも柔らか。目もとの細かな凹凸にも吸い付くようにフィットし、サポート成分を角質層のすみずみまでじっくりと届けます。

◇乾燥小じわを目立たなくする*²

気になる目もとの乾燥小じわに、確かな手応えを。同製品は「抗シワ効能評価試験」を検証。乾燥による小じわを目立たなくする効果があります。毎日のケアで、ハリのあるなめらかな目もとへ導きます。

◇4つのフリー設計

デリケートな目もとのための、4つのフリー設計。

◇アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート シリーズ比較

https://www.youtube.com/watch?v=q6bzLx9wy1A

*¹ 2016年10月発売開始〜2024年10月末迄（同社調べ）エッセンスシートシリーズの累計販売個数

*² 乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済み）

*³ 2025年5月「アクシージア目元ケアに関する実態把握調査」n=1,000

*⁴ ハリ成分：アスパラギン酸Mg、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛

*⁵ 整肌・成分：ツボクサ葉エキス、ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド

*⁶ 保湿成分

*⁷角質層まで

■商品概要

独自形状の360°シートが目まわりを包み込み、美容液をたっぷり届ける目もと用シートマスク。

アクシージア独自の「トリプルミネラルコンプレックス*⁴」や「マルチシカコンプレックス*⁵」、さらに「グリセリルグルコシド*⁶」を配合した美容液が、目もとにみずみずしい潤いを与え、乾燥による小じわを目立たなくします*²。

また、目もとのために厳選したサポート成分も配合。ハリと輝きに満ちた、ツヤを纏う目もとへと導きます。初めての人もトライしやすい20枚入りの使い切りサイズです。

「AXXZIA BEAUTY EYES ESSENCE SHEET Premium Glow（アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム グロウ）」

＜目もと用シートマスク＞

内容量：20枚入

価格：3,300円

販売場所：公式オンラインショップ、アクシージア直営店など

使用方法：ピンセットで1枚ずつ取り、シートを両方の目のまわりに10分〜15分ほど密着させます。シートをはがした後、目もとまわりに残る美容液は、周囲にやさしくのばすようになじませてください。

公式HP ：https://axxzia.co.jp/

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