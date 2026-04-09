あの、初共演の鈴木福の印象は「笑い方が小さい頃から変わらない（笑）」 きょう放送開始の『惡の華』W主演インタビュー
俳優の鈴木福と、シンガーソングライターで俳優のあのがW主演を務め、きょう9日から始まるテレ東系ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）。電子コミックを含め全世界累計325万部を突破し、１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが読者に衝撃を与えた漫画家・押見修造氏による人気コミックを原作に、ボードレールの詩集『惡の華』を愛読する春日高男を鈴木が、そんな春日を翻弄するクラスメートの仲村佐和をあのが演じる。思春期や性、少年少女の衝動を描いた話題作を、2人はどう演じたのか？第1話スタートを前に話を聞いた。
【写真多数】クラスのマドンナのブルマを…衝撃シーン満載の『惡の華』場面写真
■あの「ドラマ化されることにびっくり」「俳優としてオファーをいただいて光栄」
【あらすじ】春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神・佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛（さいな）まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる。
――本作のオファーを受けて、率直な感想を教えてください。
【鈴木福】ドラマ主演（のオファー）はうれしかったですね。なにより、監督、プロデューサーの熱量の高さに驚きました。原作は、主演が決まってから読んだのですが、「やばいな、これをやるのか」と。読めば読むほど、入ってくるものがあって、心の中にある何かを突き刺しに来る表現…何度も読むうちに喜びになっていました。そして、自分はこの役をやらなきゃいけない、とわくわくしました。
【あの】まず、ドラマ化されることにびっくりしました。そして、自分に俳優としてオファーをいただいて光栄でした。原作は、（ドラマ主演の）お話をいただく前に、当時の僕を知っている身近な人たちから「あのちゃんみたい」「あのちゃんに必要だと思う」と薦められて。読んでみたら「なるほど」と。他人とは思えないような感情、訴えかけられた部分があって。誰かの人生の核になるような作品だと思いますし、地上波初主演がこの作品であることに縁を感じました。手を差し伸べられている気がして、“使命感”と（この役を）やらせていただきたいという思いでした。
――お2人はそれぞれ、春日高男、仲村佐和という役を演じられていますが、それぞれの役についてどのように考え、役作りをされましたか？
【鈴木福】言葉で説明するのは難しいですね…。春日はこの町で生きて死んでいくことに対し不安を持っている少年で、それをどう乗り越えるのか。そんななかで仲村と出会い、自分を解放、知っていき、壊れるもの、失うものもあるなかで成長していく。役作りとしては、中学生らしい目に見えるかわいらしさが、変化していく様子を意識しました。ぐちゃぐちゃしたものが出るところも、成長としてとらえられるかなと。
【あの】仲村さんは、猟奇的で、何考えているかわからないみたいな役柄でもあるけど、“自分の普通に正直”に生きている人。春日という存在に「面白いおもちゃ見つけた」という感じではあるけど、体当たりでぶつかる人間らしさ、優しさもある。役としては、叫ぶシーンが多くて。でも、叫ぶ背景に何があるか意識して演じていました。声色も幼すぎず、大人すぎず、苦戦したけど頑張りました。
■鈴木福「僕にとって、俳優としてのギアを1つ上げるきっかけになる作品」
――お2人は今回、初共演となるわけですが、お互いの印象はいかがですか？
【鈴木福】あのちゃんとは前に（別の現場で）すれ違ったくらいでしたが、初日のクラスのシーンからいっぱい話せました。本読みの時はあまり話せず、コミュニケーションが取れなかったのですが、話しかけてくれてうれしかったですね。
【あの】福くんのことは小さいころから見てましたけど、笑い方が変わらない（笑）。でも実際、撮影が始まったら、演技に対しての真面目さ、誠実さが伝わってきて。周りをよく見ている方だなと、圧倒されました。
【鈴木福】めっちゃうれしいですね。あのちゃんの役も、初日からバチバチにハマっていて、初日から「よしっ、僕もやらなきゃ」となりました。
――最後に本作に出演してみての感想と、読者の皆さんにメッセージをお願いします。
【鈴木福】僕にとって、俳優としてのギアを1つ上げるきっかけになる作品になったと思います。そんな作品が、皆さん（の心）に刺さるものであってほしい。たくさんの人に1話から最後までぜひ見ていただきたいと思います。
【あの】（撮影期間は）今後自分がどうしたいとか、輪郭がはっきりした期間でした。この期間は（人生でも）忘れないだろうなって思います。お芝居の大変さ、面白さを、福くんをはじめいろんな人に教わりました。俳優としてやれる、感情的、肉体的にしんどいこともすべてをやっています。ドラマとして『惡の華』を楽しんでもらえたらうれしいです。
■あの「ドラマ化されることにびっくり」「俳優としてオファーをいただいて光栄」
【あらすじ】春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神・佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛（さいな）まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる。
――本作のオファーを受けて、率直な感想を教えてください。
【鈴木福】ドラマ主演（のオファー）はうれしかったですね。なにより、監督、プロデューサーの熱量の高さに驚きました。原作は、主演が決まってから読んだのですが、「やばいな、これをやるのか」と。読めば読むほど、入ってくるものがあって、心の中にある何かを突き刺しに来る表現…何度も読むうちに喜びになっていました。そして、自分はこの役をやらなきゃいけない、とわくわくしました。
【あの】まず、ドラマ化されることにびっくりしました。そして、自分に俳優としてオファーをいただいて光栄でした。原作は、（ドラマ主演の）お話をいただく前に、当時の僕を知っている身近な人たちから「あのちゃんみたい」「あのちゃんに必要だと思う」と薦められて。読んでみたら「なるほど」と。他人とは思えないような感情、訴えかけられた部分があって。誰かの人生の核になるような作品だと思いますし、地上波初主演がこの作品であることに縁を感じました。手を差し伸べられている気がして、“使命感”と（この役を）やらせていただきたいという思いでした。
――お2人はそれぞれ、春日高男、仲村佐和という役を演じられていますが、それぞれの役についてどのように考え、役作りをされましたか？
【鈴木福】言葉で説明するのは難しいですね…。春日はこの町で生きて死んでいくことに対し不安を持っている少年で、それをどう乗り越えるのか。そんななかで仲村と出会い、自分を解放、知っていき、壊れるもの、失うものもあるなかで成長していく。役作りとしては、中学生らしい目に見えるかわいらしさが、変化していく様子を意識しました。ぐちゃぐちゃしたものが出るところも、成長としてとらえられるかなと。
【あの】仲村さんは、猟奇的で、何考えているかわからないみたいな役柄でもあるけど、“自分の普通に正直”に生きている人。春日という存在に「面白いおもちゃ見つけた」という感じではあるけど、体当たりでぶつかる人間らしさ、優しさもある。役としては、叫ぶシーンが多くて。でも、叫ぶ背景に何があるか意識して演じていました。声色も幼すぎず、大人すぎず、苦戦したけど頑張りました。
■鈴木福「僕にとって、俳優としてのギアを1つ上げるきっかけになる作品」
――お2人は今回、初共演となるわけですが、お互いの印象はいかがですか？
【鈴木福】あのちゃんとは前に（別の現場で）すれ違ったくらいでしたが、初日のクラスのシーンからいっぱい話せました。本読みの時はあまり話せず、コミュニケーションが取れなかったのですが、話しかけてくれてうれしかったですね。
【あの】福くんのことは小さいころから見てましたけど、笑い方が変わらない（笑）。でも実際、撮影が始まったら、演技に対しての真面目さ、誠実さが伝わってきて。周りをよく見ている方だなと、圧倒されました。
【鈴木福】めっちゃうれしいですね。あのちゃんの役も、初日からバチバチにハマっていて、初日から「よしっ、僕もやらなきゃ」となりました。
――最後に本作に出演してみての感想と、読者の皆さんにメッセージをお願いします。
【鈴木福】僕にとって、俳優としてのギアを1つ上げるきっかけになる作品になったと思います。そんな作品が、皆さん（の心）に刺さるものであってほしい。たくさんの人に1話から最後までぜひ見ていただきたいと思います。
【あの】（撮影期間は）今後自分がどうしたいとか、輪郭がはっきりした期間でした。この期間は（人生でも）忘れないだろうなって思います。お芝居の大変さ、面白さを、福くんをはじめいろんな人に教わりました。俳優としてやれる、感情的、肉体的にしんどいこともすべてをやっています。ドラマとして『惡の華』を楽しんでもらえたらうれしいです。