市原隼人主演『おいしい給食』新シーズン制作決定 舞台は沖縄、1991年の中学で“給食バトル”再び
俳優の市原隼人が主演を務める人気シリーズ『おいしい給食』の新シーズンとなる『おいしい給食 season4』が制作され、10月期に放送されることが決定した。舞台は沖縄。給食マニアの教師・甘利田幸男が、南国の地で新たな“給食道”に挑む。
【画像】映画館で観客を出迎える甘利田先生（市原隼人）
「私は給食が好きだ。給食のために学校に来ているといっても過言ではない」――あの給食マニアの教師が帰って来る。本作は、 給食をこよなく愛する教師・甘利田幸男（市原）と、給食マニアの生徒たちが「どちらがよりおいしく給食を食べるか」を競い合う異色の学園グルメコメディ。
2019年にスタートした同シリーズは、これまでにドラマ3シーズン、劇場版4作が制作され、笑いと涙、そして“食”への情熱を描いて人気を確立。2025年秋公開の最新映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は劇場版シリーズ最大のヒットを記録し、シリーズの勢いはさらに加速している。
1984年の中学校を舞台に始まり、シリーズを重ねるごとに時代を進めてきたが、season4では1991年に時代を移し、沖縄の中学校に赴任した甘利田の新たな日々を描く。これまで函館の給食を味わってきた甘利田が、日本最南端の地で沖縄独自の食文化と向き合うことに。気候も極寒から極暑へと一変し、環境の違いに戸惑いながらも、給食への情熱を燃やし続ける。また、シリーズおなじみの“給食ライバル”として、新たな生徒が登場する。
主演の市原は「『おいしい給食』シリーズ最新作『season4』を制作できる喜びを大切に噛み締めながら、作品を愛してくださるお客様への気持ちから片時も離れずに、沖縄の地で激情の日々を送っています」とコメント。「8年目となります、『おいしい給食season4』を楽しみにしていただけると幸いです。当然ですが…season4も本気です」と意気込みを語っている。
放送は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12 トゥエルビほかにて順次放送予定（下段に掲載）。新シーズンに先駆け、過去シリーズも随時再放送予定。『おいしい給食 炎の修学旅行』は8月5日まで動画配信サービス「U-NEXT」にて独占配信中。
■市原隼人のコメント
おいしい給食シリーズ、最新作「season4」を制作させていただける喜びを噛み締め、舞台である沖縄の地にて。こんなにも情熱を燃やし、笑い、涙を流し、心と肉体の限界を何度も越えさせていただける、かけがえのない作品と作品のファンの皆様の存在は私の宝物です。敬愛する「おいしい給食」チームと撮影を重ね一切の余力を残さず埋没し、新たなシリーズに寄り添っています。唯一無二の世界観でありながらエンターテイメントど真ん中のコメディですが、社会派であり、声を枯らしながらも、お客様の心に訴え続ける魂の叫びであります。8年目となります、おいしい給食シリーズ『おいしい給食season4』を楽しみにしていただけると幸いです。私自身、何度も今作品に心を救われエンターテイメントの夢を見させていただきました。
■放送局情報：テレビ神奈川、北海道放送、福島中央テレビ、仙台放送、北陸朝日放送、群馬テレビ、とちぎテレビ、テレビ埼玉、チバテレ、東京メトロポリタンテレビジョン、山梨放送、サンテレビ、KBS京都、広島ホームテレビ、KSB瀬戸内海放送、テレビ山口、九州朝日放送、鹿児島放送、琉球朝日放送、BS12 トゥエルビ
【画像】映画館で観客を出迎える甘利田先生（市原隼人）
「私は給食が好きだ。給食のために学校に来ているといっても過言ではない」――あの給食マニアの教師が帰って来る。本作は、 給食をこよなく愛する教師・甘利田幸男（市原）と、給食マニアの生徒たちが「どちらがよりおいしく給食を食べるか」を競い合う異色の学園グルメコメディ。
1984年の中学校を舞台に始まり、シリーズを重ねるごとに時代を進めてきたが、season4では1991年に時代を移し、沖縄の中学校に赴任した甘利田の新たな日々を描く。これまで函館の給食を味わってきた甘利田が、日本最南端の地で沖縄独自の食文化と向き合うことに。気候も極寒から極暑へと一変し、環境の違いに戸惑いながらも、給食への情熱を燃やし続ける。また、シリーズおなじみの“給食ライバル”として、新たな生徒が登場する。
主演の市原は「『おいしい給食』シリーズ最新作『season4』を制作できる喜びを大切に噛み締めながら、作品を愛してくださるお客様への気持ちから片時も離れずに、沖縄の地で激情の日々を送っています」とコメント。「8年目となります、『おいしい給食season4』を楽しみにしていただけると幸いです。当然ですが…season4も本気です」と意気込みを語っている。
放送は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12 トゥエルビほかにて順次放送予定（下段に掲載）。新シーズンに先駆け、過去シリーズも随時再放送予定。『おいしい給食 炎の修学旅行』は8月5日まで動画配信サービス「U-NEXT」にて独占配信中。
■市原隼人のコメント
おいしい給食シリーズ、最新作「season4」を制作させていただける喜びを噛み締め、舞台である沖縄の地にて。こんなにも情熱を燃やし、笑い、涙を流し、心と肉体の限界を何度も越えさせていただける、かけがえのない作品と作品のファンの皆様の存在は私の宝物です。敬愛する「おいしい給食」チームと撮影を重ね一切の余力を残さず埋没し、新たなシリーズに寄り添っています。唯一無二の世界観でありながらエンターテイメントど真ん中のコメディですが、社会派であり、声を枯らしながらも、お客様の心に訴え続ける魂の叫びであります。8年目となります、おいしい給食シリーズ『おいしい給食season4』を楽しみにしていただけると幸いです。私自身、何度も今作品に心を救われエンターテイメントの夢を見させていただきました。
■放送局情報：テレビ神奈川、北海道放送、福島中央テレビ、仙台放送、北陸朝日放送、群馬テレビ、とちぎテレビ、テレビ埼玉、チバテレ、東京メトロポリタンテレビジョン、山梨放送、サンテレビ、KBS京都、広島ホームテレビ、KSB瀬戸内海放送、テレビ山口、九州朝日放送、鹿児島放送、琉球朝日放送、BS12 トゥエルビ