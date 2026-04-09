日経225先物：9日夜間取引終値＝570円高、5万7000円
9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円高の5万7000円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては691.58円高。出来高は1万8285枚だった。
TOPIX先物期近は3819ポイントと前日比31ポイント高、TOPIX現物終値比43.70ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57000 +570 18285
日経225mini 57020 +585 294166
TOPIX先物 3819 +31 28920
JPX日経400先物 34520 +295 831
グロース指数先物 755 +6 1305
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3819ポイントと前日比31ポイント高、TOPIX現物終値比43.70ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57000 +570 18285
日経225mini 57020 +585 294166
TOPIX先物 3819 +31 28920
JPX日経400先物 34520 +295 831
グロース指数先物 755 +6 1305
東証REIT指数先物 売買不成立
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