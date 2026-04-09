　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円高の5万7000円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては691.58円高。出来高は1万8285枚だった。

　TOPIX先物期近は3819ポイントと前日比31ポイント高、TOPIX現物終値比43.70ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57000　　　　　+570　　　 18285
日経225mini 　　　　　　 57020　　　　　+585　　　294166
TOPIX先物 　　　　　　　　3819　　　　　 +31　　　 28920
JPX日経400先物　　　　　 34520　　　　　+295　　　　 831
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+6　　　　1305
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース