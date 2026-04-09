巨人の育成３年目・園田純規投手（２０）が８日、４回１安打無失点の好投で支配下昇格へアピールした。

３軍の日本ハム２軍戦（鎌ケ谷）に先発で登板。「球速以上にキレは出ていたし、バッターを押し込めていた。スライダーの曲がりも良かったので、いつもと違う組み立てもできた」と納得の表情。３月２８日の３軍・東農大戦（Ｇ球場）で登板して以降は「先発で勝負していくので、疲れた中でもしっかり投げられるようにスタミナ面を鍛える」と、１５球×５セットの投球練習で、セット間にランニングを行うハードな調整。「球速が落ちたり、バテた感覚もなかった」と効果を実感し、日本ハム打線に二塁を踏ませなかった。

２３年育成５位右腕。高卒２年目の昨季は２軍で無傷の８勝、防御率１・４２をマークして飛躍の兆しを見せた。今季支配下契約を勝ち取った宇都宮、平山とは同期入団だ。「すごく刺激をもらっているし、年は上だけど負けていられない。球速のアベレージが上がれば１軍の舞台も見えてくると思うので、１軍を見据えたピッチングを常にしていきたい」。努力を重ね、本拠地・東京Ｄのマウンドを目指す。（加藤 翔平）