reGretGirlが、新曲「サブマリンユース」を本日リリースし、21時にMVを公開した。

本楽曲は、TVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニング主題歌で、青春ラブコメディにぴったりな軽快でさわやかなアップナンバーに仕上がっているという。

MVは、学校を舞台に2人の主人公が気持ちを通わせていく様子が描かれており、疾走感と青春感溢れる映像になっているとのこと。アニメ本編を連想させるようなアイテムも登場するので、ぜひ探してみて欲しい。

『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』は、クラスで目立たない男子だった主人公が、「クラスで2番目に可愛い」とされるクラスメイトと、共通の趣味をきっかけに秘密の友達になって始まる、等身大の青春ラブコメディだ。

なおreGretGirlは、7月より東名阪クアトロワンマン＜忘れたくないワンマン “スリーシティ・スリーピース”＞を開催する。チケットは現在オフィシャル最終抽選先行を受付中だ。

◾️TVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』 © たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会 ▼イントロダクション

クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。

いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。

ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、

シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！ ▼キャスト

前原真樹：石谷春貴

朝凪 海：石見舞菜香

天海 夕：鈴代紗弓

新田新奈：長谷川育美 ▼スタッフ

原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）

キャラクター原案：日向あずり

コミカライズ担当：尾野 凛

監督：橘 秀樹

副監督：柴田 匠

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：滝本祥子

服装デザイン：林 夏菜

総作画監督：滝本祥子・林 夏菜

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

音響監督：土屋雅紀

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏・関向弥生・睦月周平

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

制作スタジオ：CONNECT ▼Info

公式サイト https://kuranika.asmik-ace.co.jp/

公式X https://x.com/2ndinclass #クラにか

著作権表記 © たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会

◾️＜忘れたくないワンマン “スリーシティ・スリーピース”＞ 2026年7月31日（金）愛知 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月14日（金）大阪 梅田CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月20日（木）東京 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00 ▼チケット先行販売

オフィシャル最終抽選先行

受付期間：〜4/12（日）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/regretgirl-ggg-tour/