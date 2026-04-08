【3COINS再入荷】だってーー！ 売り切れ前にゲットしたい「イチ押しバッグ」

毎日のお買い物やお散歩には、便利なバッグが欠かせない存在。そこでチェックしたいのが【3COINS（スリーコインズ）】のラインナップです。今回注目したのは、“再入荷”した人気アイテム。使い勝手のよさが光るバッグを、ぜひこの機会にチェックしてみて。

ミニサイズながらも頼れる機能が充実

【3COINS】「はっ水ミニショルダーバッグ」\880（税込）

さっと肩にかけてアクセ感覚で取り入れられるミニショルダーバッグ。コンパクトながら、ミニ財布やスマホなどお出かけに必要最低限の物は入りそう。立体ポケット付きで、カギなどの小物も整理しやすいのは嬉しいポイントです。撥水加工が施されているうえ肩紐の長さ調整もできるのに、1,000円以下とコスパ優秀なのが嬉しいところです。

スーパーへのお買い物もこれがあれば楽チン

【3COINS】「保冷セルフレジ用買い物バッグ」\1,100（税込）

自立するためセルフレジでも使いやすく、スムーズに出し入れしやすい箱型バッグ。保冷機能付きだから、食品の持ち運びにも安心です。耐荷重約8kgで、まとめ買いにもおすすめ。使わない時はゴムバンドでコンパクトに折りたためます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M