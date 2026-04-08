【略語クイズ】「野音」はなんの略？100年以上の歴史がある日比谷のシンボル！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「野音」はなんの略語？
「野音」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、日比谷公園内にあるコンサート会場のこと。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「日比谷野外音楽堂」を略した言葉でした！
野音とは、東京都千代田区にある『日比谷野外音楽堂』の略称で、1923年開設の歴史ある野外コンサート会場です。
日本初の本格的な野外音楽堂として開設されたのち、多くの伝説的ライブが行われた「ロックの聖地」「フォークの殿堂」としても知られています。
老朽化の影響で2025年10月より休止していますが、2029年頃に新しい施設が完成する予定ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『日テレNEWS NNN』
ライター Ray WEB編集部