Uniiique（ユニーク）に所属するモデルの瀬川陽菜乃（18）は「ABEMA」の恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」に5度参加するなど、Z世代を中心に人気を集めている。今春に高校生から社会人に巣立った瀬川の魅力と将来への思いを紹介する。

希望に満ちあふれている。瀬川はこの春、高校を巣立った。仕事との両立に追われた3年間を終えて「一気に大人の世界に行く感じですね」と期待を膨らませている。

子供の頃からモデルになるのが夢だった。一躍、知名度を上げたのはABEMAが制作、配信している恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」への出演だ。現役高校生たちが運命の恋を見つける「恋の修学旅行」がテーマで“今日好き”の愛称で知られる。2年間で5シリーズに参加し「どの旅も凄く感情が激しかった」と振り返る。出演を機に自身の恋愛観にも気が付いたといい「めちゃめちゃ（異性を）追いたい派でした。ガツガツいっちゃいます」と本気の恋をする姿が視聴者の心をつかんだ。

SNSを駆使して自身のファッションを発信している。月1回のペースで「3日に1回、流行が変わる」といわれる韓国へ足を運んでいる。最大90秒の短い動画を投稿、共有できるインスタグラムのリール機能を駆使。自身で撮影、企画、編集を行い、100万回再生を記録することも少なくない。

「いろんなジャンルの私を出せるように」とジャンルに固執しないようにしている。現在、注目しているのはレイヤードという靴下の重ね着だ。韓国のアイドルがステージ衣装で使っており「凄く可愛いんです」とお勧めに挙げた。

すらっとした体格からは考えられない大食いというギャップが魅力だ。「朝からガッツリいけます」とラーメンやカツカレーを平らげる。「食べるのはやめたくない！」と筋力トレーニングとストレッチをするのがルーティン。自宅にはヨガマットを敷いて、体を鍛えているのも美の秘けつだ。

夢は無限大だ。一番の目標は雑誌のモデルになること。「顔になれるぐらいまで頑張りたい」と夢は大きい。自身がプロデュースするブランドを立ち上げる夢もある。ファンと触れ合った際にコーディネートの相談をされることも多く「ひなのの服を着たら洋服が大好きになる、手を出しやすいブランドをつくりたい」と熱く語った。まだ、18歳。可能性の塊のような瀬川から目が離せない。 （杉浦 友樹）

《くりぃむしちゅー上田のSNS企画出演 累計再生数3億回突破》

○…瀬川はお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が企画、監督、出演の三役を務める「うえだしんや界隈」に出演した。スマートフォンの画面に合わせて作られた“縦型ショートバラエティー”で昨年12月から今年2月までTikTokなどで配信され、SNS累計再生数3億回を突破した。子供の頃からテレビでよく見ていた上田から話しかけられ「感動して一気にファンになりました」と話し、「笑いが絶えない現場でした。また出たい」と願っていた。

◇瀬川 陽菜乃（せがわ・ひなの）2008年（平20）2月6日生まれ、長崎県出身の18歳。ダンスは9年間習っていた。趣味は韓国旅行で特技は大食い。昨年はTGC北九州・しずおかなどのファッションショーにも出演した。愛称は「ひなぽん」。身長1メートル63。