ABEMAが「飯塚カップ2026」を無料生中継…福岡第一や福大大濠など強豪4校が激突

4月6日、ABEMAを運営する株式会社AbemaTVは、4月11日と12日に開催される『MANDOM presents 飯塚カップ2026』の全6試合を無料で生中継することを発表した。

飯塚カップは、高校男子バスケットボールの強豪校である福岡大学附属大濠高校、福岡第一高校（ともに福岡県）、東山高校（京都府）、開志国際高校（新潟県）が福岡県飯塚市に集結し、総当たり戦を行う大会。

新年度最初となる大会ということもあり、毎年注目ルーキーの“デビュー戦”になることでも知られており、この春入学したばかりの新1年生がどのようなプレーを見せるのかにも注目が集まる。

ABEMAでは全試合のハイライト映像も無料で配信され、中継には出場校のコーチ陣が解説を務めることが決定。日頃から鎬を削るライバル校の指導者ならではの戦術眼や各チームの戦力分析など、現役トップ指導者だからこそ語れるリアルな視点で試合の魅力が伝えられる。

ABEMAで無料中継される試合の一覧は以下の通り。

◆■ABEMA 『MANDOM presents 飯塚カップ2026』 無料放送日程

▼4月11日（土）



第1試合 10時30分～ 福岡第一高校 vs 東山高校



解説：富樫英樹コーチ（開志国際）、池田大輝アシスタントコーチ（福大大濠）



実況：柳下圭佑アナウンサー（テレビ朝日）

第2試合 12時45分～ 開志国際高校 vs 福岡大学附属大濠高校



解説：井手口孝コーチ（福岡第一）、大澤徹也コーチ（東山）



実況：居内陽平アナウンサー（九州朝日放送）

第3試合 16時00分～ 東山高校 vs 開志国際高校



解説：井手口孝コーチ（福岡第一）、池田大輝アシスタントコーチ（福大大濠）



実況：寺川俊平アナウンサー（テレビ朝日）

▼4月12日（日）



第1試合 10時30分～ 開志国際高校 vs 福岡第一高校



解説：大澤徹也コーチ（東山）、池田大輝アシスタントコーチ（福大大濠）



実況：寺川俊平アナウンサー（テレビ朝日）

第2試合 12時45分～ 福岡大学附属大濠高校 vs 東山高校



解説：井手口孝コーチ（福岡第一）、富樫英樹コーチ（開志国際）



実況：柳下圭佑アナウンサー（テレビ朝日）

第3試合 16時00分～ 福岡第一高校 vs 福岡大学附属大濠高校



解説：大澤徹也コーチ（東山）



実況：居内陽平アナウンサー（九州朝日放送）