『おそ松さん』実写映画第2弾に舞台＆アニメキャスト集結 Aぇ! groupの後輩アイドルが銀幕デビュー
アイドルグループ・Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の追加キャストとムビチケ前売券情報が発表された。アニメ、舞台の“おそ松さんユニバース”が集結に加え、Aぇ! groupの後輩たちの銀幕デビューも明らかになった。
【画像】『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』ムビチケカードデザイン
原作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』。20歳を過ぎてもクズでニートな6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語を描いたTVアニメ『おそ松さん』が2015年に放送され、社会現象的な人気を獲得。アニメ映画化や舞台化、さらに2022年にはSnow Man主演での実写映画も公開されるなど、幅広い展開を見せてきた。TVアニメは放送10周年を迎え、いまなお高い人気を誇る。
実写映画第2弾では、主演キャスト全員が関西出身という点も注目で、関西仕込みのコメディセンスで新たな『おそ松さん』の世界が描かれる。
そして、アニメ、舞台の“おそ松さんユニバース”からの出演も決定。舞台『おそ松さん』で人気を博した和田雅成と本間一稀がカメオ出演するほか、アニメで橋本にゃー役を務める声優・山下七海が、“カラ松ガール”として登場する。
加えて、Aぇ! groupの後輩にあたる関西ジュニアより、伊藤篤志（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁の4人の出演も決定。4人は、“シン・松野家の兄弟たち…!!!!!?”を演じ、鮮烈な銀幕デビューを飾る。どのような形で物語に関わるのか注目だ。
あわせて、ティザービジュアルを使用したムビチケ前売券（カード）が4月10日より発売されることも決定。6つ子の「シェー！」ポーズが印象的なポップなデザインとなっており、全国の映画館（一部劇場を除く）および通販で販売される。詳細は、公式ホームページで確認できる。
【画像】『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』ムビチケカードデザイン
原作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』。20歳を過ぎてもクズでニートな6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語を描いたTVアニメ『おそ松さん』が2015年に放送され、社会現象的な人気を獲得。アニメ映画化や舞台化、さらに2022年にはSnow Man主演での実写映画も公開されるなど、幅広い展開を見せてきた。TVアニメは放送10周年を迎え、いまなお高い人気を誇る。
そして、アニメ、舞台の“おそ松さんユニバース”からの出演も決定。舞台『おそ松さん』で人気を博した和田雅成と本間一稀がカメオ出演するほか、アニメで橋本にゃー役を務める声優・山下七海が、“カラ松ガール”として登場する。
加えて、Aぇ! groupの後輩にあたる関西ジュニアより、伊藤篤志（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁の4人の出演も決定。4人は、“シン・松野家の兄弟たち…!!!!!?”を演じ、鮮烈な銀幕デビューを飾る。どのような形で物語に関わるのか注目だ。
あわせて、ティザービジュアルを使用したムビチケ前売券（カード）が4月10日より発売されることも決定。6つ子の「シェー！」ポーズが印象的なポップなデザインとなっており、全国の映画館（一部劇場を除く）および通販で販売される。詳細は、公式ホームページで確認できる。