激似すぎる71歳母と46歳娘、“姉妹”どころか本人と間違えられるほど…「親子に見えない」「マイナス20歳すぎる」
71歳の母と46歳の娘が、“姉妹”に間違えられる??。あまりにも似ている2人の姿がInstagramで話題となり、「親子に見えない」「おかんマイナス20歳すぎる」と驚きの声が相次いでいる。さらに今では、姉妹を通り越して娘が“母本人”と間違えられることもあるという。なぜここまで似ているのか。その裏には、母の“若返り”にまつわる背景があった。激似エピソードや、その秘密について、娘（＠mk.momonana）に話を聞いた。
【別カット】同じ服を着ると…”同一人物”化してしまう71歳母と46歳娘
■激似の理由は「母が若すぎる」 最初は戸惑うも、今では自慢の母
――71歳のお母さまと46歳のご自身が姉妹に間違えられるという動画などの反響を受けて、実際にどのような印象でしたか？
「もしかすると私が老け過ぎているのか！？と頭を抱えましたが、母が若すぎると周りからは言われました。最近Instagramでは、姉妹を通り越して、私本人を母と間違えてコメントして下さる方が凄く多いです（笑）」
――実際に、どのような場面で「姉妹に間違えられる」という経験をされていますか？
「母と一緒にお買い物に行った時、店員さんから『お姉様』と言われる事が多々あります」
――お母さまが若く見られる秘訣を、あらためてお聞かせください。
「食生活に関しては、1日2食（2食だと、必然的に胃が14時間断食できます）で、長年玄米食で、基本的にパンも砂糖も食べません。焼肉は食べた事がないそうです。運動に関しては、50代からピラティス、ジャイロトニックをやっており、65歳を過ぎてからは、ピラティスを週2のみ。
保護犬を5匹飼っておりましたので、 朝晩のお散歩で万歩計毎日8千歩は歩いておりました。インナーケアに関しては、サプリ屋さんをできるぐらい飲み漁っていましたが、60前に天然のツバメの巣に出会ってからはそちらだけです」
――初めて「姉妹に間違えられた」ときの反応はどのような感じでしたか？
また間違えられることに対して、普段はどのように感じていますか？
「私が小さい頃は、『若いお母さん』ぐらいでしたが、60超えたあたりから、姉妹に間違えられ、最初は戸惑いましたが、今では自慢の母です」
――間違えられることで、困ったことや面白いエピソードはありますか？
「昔、祖父のお葬式で、私が父の奥さんに間違えられました（笑）」
■ネイルも偶然かぶるほどの一致ぶり 対照的なのは“生き方”
――見た目以外で、親子で似ていると思う部分はどこですか？ また、逆に「全く似ていないな」と思う部分はありますか？
「ファッション全般、ジュエリーなども、好みが全く一緒です！先日は、まさかのネイルのデザインまでかぶってました（笑）。似てない部分は、生き方ですかね。母は専業主婦でしたが、私はワーキングママです」
――お母さまの若さの秘訣は何だと思いますか？
「とにかく気持ちの持ち用が若い！あとは、ずーっと動いてます。『ご飯食べてダラダラ寝ている』といった姿を見た事がないです」
――親子ともに若々しく過ごすために意識していることや、今後挑戦してみたいことはありますか？
「美容に対してもファッションに対しても、常にアンテナをはりめぐらしています。母とは会うたびに情報交換しています。長年Instagramをしておりますが、最近では母のファンの方がとても多く、『いかに若さ・美しさをキープできるか』を、母の体験談踏まえてこれからも沢山発信していきたいです」
■激似の理由は「母が若すぎる」 最初は戸惑うも、今では自慢の母
――71歳のお母さまと46歳のご自身が姉妹に間違えられるという動画などの反響を受けて、実際にどのような印象でしたか？
「もしかすると私が老け過ぎているのか！？と頭を抱えましたが、母が若すぎると周りからは言われました。最近Instagramでは、姉妹を通り越して、私本人を母と間違えてコメントして下さる方が凄く多いです（笑）」
――実際に、どのような場面で「姉妹に間違えられる」という経験をされていますか？
「母と一緒にお買い物に行った時、店員さんから『お姉様』と言われる事が多々あります」
――お母さまが若く見られる秘訣を、あらためてお聞かせください。
「食生活に関しては、1日2食（2食だと、必然的に胃が14時間断食できます）で、長年玄米食で、基本的にパンも砂糖も食べません。焼肉は食べた事がないそうです。運動に関しては、50代からピラティス、ジャイロトニックをやっており、65歳を過ぎてからは、ピラティスを週2のみ。
保護犬を5匹飼っておりましたので、 朝晩のお散歩で万歩計毎日8千歩は歩いておりました。インナーケアに関しては、サプリ屋さんをできるぐらい飲み漁っていましたが、60前に天然のツバメの巣に出会ってからはそちらだけです」
――初めて「姉妹に間違えられた」ときの反応はどのような感じでしたか？
また間違えられることに対して、普段はどのように感じていますか？
「私が小さい頃は、『若いお母さん』ぐらいでしたが、60超えたあたりから、姉妹に間違えられ、最初は戸惑いましたが、今では自慢の母です」
――間違えられることで、困ったことや面白いエピソードはありますか？
「昔、祖父のお葬式で、私が父の奥さんに間違えられました（笑）」
■ネイルも偶然かぶるほどの一致ぶり 対照的なのは“生き方”
――見た目以外で、親子で似ていると思う部分はどこですか？ また、逆に「全く似ていないな」と思う部分はありますか？
「ファッション全般、ジュエリーなども、好みが全く一緒です！先日は、まさかのネイルのデザインまでかぶってました（笑）。似てない部分は、生き方ですかね。母は専業主婦でしたが、私はワーキングママです」
――お母さまの若さの秘訣は何だと思いますか？
「とにかく気持ちの持ち用が若い！あとは、ずーっと動いてます。『ご飯食べてダラダラ寝ている』といった姿を見た事がないです」
――親子ともに若々しく過ごすために意識していることや、今後挑戦してみたいことはありますか？
「美容に対してもファッションに対しても、常にアンテナをはりめぐらしています。母とは会うたびに情報交換しています。長年Instagramをしておりますが、最近では母のファンの方がとても多く、『いかに若さ・美しさをキープできるか』を、母の体験談踏まえてこれからも沢山発信していきたいです」