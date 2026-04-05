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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【火曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー 背中・腕＋腹筋・体幹 （初心者OK）」を公開しました。この動画では、1週間メニューの火曜日編として、背中や腕、腹筋、体幹を鍛えるトレーニングを紹介しています。



動画は初心者向けと中級者向けの2部構成となっており、今回は初心者向けのメニューを紹介します。トレーニングは、片膝立ちの姿勢から両手を交互に上に伸ばす動きから始まります。のが氏は、肘を引く際に脇をぎゅっと縮めるように意識することで、脇腹に効果的にアプローチできると解説しています。続いて、片手を床につき、もう片方の腕を天井に向けて大きく開くストレッチに移ります。この動作では、肩甲骨と胸を大きく動かすことを意識するのがポイントです。



その後、仰向けになり足の裏を合わせた「カエル足クランチ」で腹筋を鍛えます。のが氏によると、この体勢で行うことで腹筋の上部から下部まで、全体的に刺激を与えられるとのことです。最後はあぐらの姿勢で座り、腕を前後・上下に引く動きで肩甲骨周りをほぐします。



動画の後半では、より負荷の高い中級者向けメニューも紹介されています。自分のレベルに合わせて無理なく始められるこのトレーニングを、日々の健康習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。