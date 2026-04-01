声優田所あずさが1日、インスタグラムを更新。「株式会社ホリプロ」を退所し、「株式会社INSPIONエージェンシー」に所属することを発表した。

田所は「いつも応援してくださっているファンの皆さま 関係者の皆さまへ この度、2026年3月31日をもちまして、株式会社ホリプロおよびホリプロインターナショナルを退所いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。

続けて「17歳でスカウトキャラバンに参加してから15年間、数多くの貴重な経験と学びをいただきました。これまで温かく支えて下さった事務所の皆さまには、心より感謝しております。また、2026年4月1日より、株式会社INSPIONエージェンシーに所属する運びとなりましたことを、あわせてご報告いたします」と感謝を伝え、INSPIONエージェンシーに所属することを発表した。

また「新たな環境においても、これまでいただいたご縁や経験を大切により一層精進してまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

田所は11月10日生まれ、茨城県出身。「第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン〜次世代声優アーティストオーディション〜」グランプリ。主な出演作に「アイカツ！」霧矢あおい役「アイカツスターズ」二階堂ゆず役、「ウマ娘 プリティーダービー」シンボリルドルフ役など。