東京観光で1日いくらかかる？浅草・渋谷・お台場など定番コースの費用をシミュレーション

東京観光1日の費用は移動と食事で大きく変わる

東京観光の費用は、主に交通費と食事代によって変動します。なぜなら、都内の移動回数が多くなりやすい上、飲食店の価格帯もお店によってさまざまであるためです。

そのため、モデルコースを設定した上で費用を設定すれば無駄遣い防止に役立ちます。ここでは、交通費・食事・観光・お土産の4項目に分けて費用を整理します。



浅草からお台場まで巡るモデルコース

1日で効率よく回る場合、エリアを絞りつつ移動ルートを意識することが重要です。今回は以下の流れでシミュレーションします。

表1 【モデルコースの一例】

時間帯 エリア 内容 午前 浅草 寺院散策や食べ歩き 昼 渋谷・原宿 ランチとショッピング 午後 お台場 観光施設や散策 夜 新宿 夕食と夜景

観光サイトを基に筆者作成

このルートであれば都内の主要観光地をバランス良く回れるでしょう。



交通費の目安は移動回数で決まる

東京観光では電車移動が中心です。もし、複数エリアを巡る場合は、1日乗車券の利用も検討しましょう。



【交通費（1日あたりの目安）】 ・ICカード利用：約800～1200円程度

・1日乗車券：約600～1000円

移動回数が多い場合は、乗車券を活用することで費用を抑えやすくなります。ルートごとにかかる移動費と、一日乗車券の料金を比べてどちらが安いかチェックしてみましょう。



食事・観光・お土産を含めた総費用

交通費に加えて、食事や観光費、お土産代を合算することで、実際の出費が見えてきます。ここでは、食事・観光・お土産を含めた総費用を試算します。



各費用の目安（1日あたり）

東京観光での主な出費項目とその試算は以下の通りです。



【項目別費用】 ・食事：約2000～4000円

・カフェ・軽食：約500～1500円

・観光・入場料：約0～2000円

・お土産：約1000～3000円

無料で楽しめるスポットも多いため、観光費は抑えやすいのが特徴です。一方、食事や買い物で差が出やすい傾向にあります。



東京観光1日の総費用シミュレーション

各費用を組み合わせた総額試算は以下の通りです。



【東京観光1日 総費用（1人あたり）】 ・節約プラン：約4000～7000円

・標準プラン：約7000～1万1000円

・満喫プラン：約1万1000～1万8000円

※交通費・食事・観光・お土産込み

観光スタイルによって、1日あたりの費用は大きく変わります。例えば、お土産費用が膨らむ場合、食事代を抑えると総額に響きにくくなるでしょう。



費用を抑えるポイントは移動と食事の工夫

東京観光の費用を抑えるためには、移動回数を減らすことと、食事の選び方を工夫することが重要です。移動回数に関しては、できる限り乗り換えが少ない方が移動費が安く済みます。それに伴い、同じエリア内で観光をまとめることで交通費を削減できます。

例えば、浅草からお台場へ移動する場合、地下鉄からゆりかもめに乗り換えなくてはなりません。そのため、交通費も500円台と高額です。一方、浅草から渋谷へ向かう場合、銀座線で向かえば乗り換えなしで着く上、料金も252円で済みます。

また、ランチを中心に外食を楽しみ、夕食は軽めにすることで全体の支出を抑えやすくなります。ランチタイムであればお得なセットメニューもあるため、ディナーだと高くて行きにくいお店にも比較的気軽に利用できるでしょう。



満足度を高めるなら体験と食事に予算を使う

一方で、観光の満足度を高めたい場合は、食事や体験に予算を配分するのがおすすめです。話題の飲食店や展望施設を利用することで、東京らしい体験を楽しめます。このように、費用を抑える部分と重視する部分を分けることで、バランスの取れた観光プランを組みやすくなるでしょう。



東京観光は1日4000円台から計画できる

東京観光1日の費用は、約4000円から1万8000円程度まで幅があります。交通費と食事代が大きな割合を占めるため、移動ルートや食事内容を工夫することで費用を調整できます。

浅草や渋谷などの定番スポットを巡る場合でも、計画次第で無理なく楽しむことが可能です。本記事を参考にしながら、予算に合わせた最適な観光プランを立てましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー