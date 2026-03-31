ファン待望の再放送！英国ミステリー『SHERLOCK』が4月にBS放送

もしも、あの名探偵が現代に生きていたら!? コナン・ドイルの原作を大胆にアレンジした大ヒット英国ミステリー『SHERLOCK シャーロック』が、NHK BSP4Kにて放送することがわかった。

21世紀のロンドンを疾走するシャーロック・ホームズ！

世界で最も有名な探偵が、もしも現代のロンドンに現れたら――。アーサー・コナン・ドイルの古典ミステリーを、21世紀の舞台に鮮やかにアップデートした英BBCの傑作シリーズ。スマートフォンやインターネットを駆使し、驚異的な観察眼と推理力で難事件を解決するシャーロック・ホームズ。彼と、アフガニスタン帰りの元軍医ジョン・ワトソンが織りなすスリリングな冒険が、圧倒的な映像美と共に幕を開ける。

放送開始直後から世界中で熱狂的なブームを巻き起こし、現代ミステリーの金字塔となった本作。何より、主演の二人がこれをきっかけにハリウッドを席巻する世界的スターへと躍進している点は見逃せない。そんな名作を、いま改めて視聴してみてはどうだろうか。

魅力的なキャラクターとキャスト陣

シャーロックとジョンを演じるのは、『ドクター・ストレンジ』シリーズや『エリック』のベネディクト・カンバーバッチと、『ホビット』シリーズや『FARGO／ファーゴ』、『レスポンダー 夜に堕ちた警官』のマーティン・フリーマン。そして、ジェームズ・モリアーティ役は『Fleabag フリーバッグ』や『リプリー』のアンドリュー・スコットが務めている。

『SHERLOCK』放送情報

『SHERLOCK』シーズン1はNHK BSP4Kにて4月2日（木）21：00、シーズン2は4月23日（木）21：00に放送開始。

ステレオ二カ国語（主：日本語吹き替え／副：英語）｜字幕放送有り

（海外ドラマNAVI）

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