こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分まで「Amazon新生活Final先行セール」を開催中。

現在、タッチパネル式で操作しやすい、RICOH（リコー）の高性能360度カメラ「THETA X メタリックグレー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

RICOH THETA X メタリックグレー 360度カメラ 【THETAシリーズのアドバンスドモデル】2.25型 大型液晶タッチパネル 最大約60MP(11K)静止画撮影 最大5.7K/30fps動画 手振れ補正機能搭載 内蔵メモリー46GB GPS内蔵 256433 (本体のみ) 87,780円 （32%オフ） Amazonで見る PR PR

2.25型大きめタッチパネルでその場ですぐに確認できる！ 60MP・11K対応のRICOH製本格360度カメラが32％オフに

2.25型の大きめなタッチパネルと最大約60MP（11008×5504／11K）静止画に対応したRICOH（リコー）の高性能360度カメラ「RICOH THETA X メタリックグレー」が、現在、Amazonで32％オフ！

THETAシリーズ初の2.25型タッチパネルを搭載。撮影後すぐにその場で確認でき、設定変更も本体のみで完結します。

スマホ接続前提だった従来機と比較し、現場でのオペレーションも効率アップ。

内蔵メモリー約46GB＋microSD対応、バッテリー交換対応により、長時間・連続撮影にもばっちり対応します。

最大60MP×5.7K動画、高精細360度記録と位置情報も連動して活用できる！

最大約60MP（11K）静止画と最大5.7K／30fps動画に対応。精度の高いスティッチング処理により、歪みの少ない自然な360度画像を生成します。

GPS（QZSS）＋A-GPS対応により位置情報を自動付与。物件撮影や建設現場、車内撮影など、記録と共有の精度を高めてくれます。

マグネシウム合金ボディ（約144g）で携帯性と堅牢性も両立していますよ。

RICOH THETA X メタリックグレー 360度カメラ 【THETAシリーズのアドバンスドモデル】2.25型 大型液晶タッチパネル 最大約60MP(11K)静止画撮影 最大5.7K/30fps動画 手振れ補正機能搭載 内蔵メモリー46GB GPS内蔵 256433 (本体のみ) 87,780円 （32%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞リコーのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月31日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source:Amazon新生活Final先行セール