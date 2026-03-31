俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月29日、第12話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第12話は「小谷城の再会」。織田信長（小栗旬）は足利義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石（ふじといし）を贈る。しかし義昭は、信長と見据える方向が違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。ある時、任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は信長に連れられ、市（宮崎あおい）のいる小谷城を訪ねることに。浅井長政（中島歩）との暮らしは幸せに見えたが、織田を快く思わない長政の父・浅井久政（榎木孝明）が裏で不穏な動きをし…という展開。

藤吉郎の姉・とも（宮澤エマ）と弥助（上川周作）の間に長男・万丸（よろずまる）、次男・小吉（のちの豊臣秀勝）が誕生。一家は幸福に包まれたが、SNS上には「悲しい最期を迎える子ども（茶々、万福丸＝浅井長政の長男＝、秀次）を3連続で…心が死んでいる」「一家勢揃いの場面でも、姉の子の無邪気な姿も映し出されて暗澹（あんたん）たる気分になりましたね」などと沈痛な声も相次ぐ。

万丸はのちの豊臣秀次。豊臣秀吉の姉・日秀尼の長男。この回の劇中の年代は1569年（永禄12年）で、26年後の1595年（文禄4年）、秀吉に切腹を命じられる「秀次事件」の悲劇に見舞われる。

ただ、豊臣秀長の没年は1591年（天正19年）。今作で直接的に描かれることはなさそうだが、果たして。

また幼少時には、浅井長政の家臣・宮部継潤が秀吉の調略に応じる際に人質となった秀次。今作の長政役は中島歩、継潤役はドンペイ。どのように描かれるのか。

次回は4月5日、第13話「疑惑の花嫁」が放送される。