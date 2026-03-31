日本の高齢化率（65歳以上の人口の割合）は2025年9月時点で29.4％だという。これがどれくらい高いのか。近隣諸国でいえば、例えばインドは7.1％である。そう聞くと、日本が相当な高齢化社会であることを実感できるのではないだろうか。

最近、喫茶店でもあり、さらに酒も飲める佐賀県唐津市のバルでバイトをしているのだが、とにかく高齢者が続々とやってくる。主に男性高齢者がメインで、彼らと話をしているうちに「高齢者向けビジネスはものすごく重要なのでは？」と考えるに至り、本稿では、これらをいかにして展開するかについて考察する。【取材・文＝中川淳一郎】

【写真】地元高齢者も足繁く通う「唐津 ちょこバル」の人気店員・麻里さんの笑顔

補助金を出すべき

私がバイトをしているのは、佐賀県唐津市の「唐津 ちょこバル」という店である。唐津焼を販売する「一番館」が、唐津焼でコーヒーや酒を飲める店を作りたい、ということでオープンし、毎週金曜日〜日曜日に営業をしている。ここには、観光客もやってくるが、地元の常連客もやってくる。

「唐津 ちょこバル」の様子

その地元の常連客の多くが高齢男性なのだ。私と一緒にカウンターの中に入っているのは、本当に素敵な40代後半の女性・麻里さんである。彼女は感じがいいし、仕事もできるし、酔っ払いやひたすら喋り続ける高齢男性の相手をし、気分を良くしてくれる。要するに人格者なのである。

彼女はA3 galleryというギャラリーの経営者なのだが、週に1回、ちょこバルでバイトをする。私も本職は編集・ライターなのだが、同様にバイトをする。こうした我々コンビが店にいる日に多くの人が来てくれるのだが、ここで働いていると、高齢者、特に男性向けのサービスは補助金をつけてでも拡充した方がいいのでは、と思うのだ。

地元のカラオケスナックにも昼間から高齢男性は多数訪れているが、彼らは、言葉を選ばずに言えば「暇で寂しい」のである。これから団塊の世代がさらに高齢化すると、配偶者を失って独り身となる人はもちろん、一度も結婚しないまま定年退職を迎える人も増えるだろう。そうなると、よけいに時間をいかに使えばいいのか悩む人も増えてくる。そんな状況にあるわけだが、我々は「高齢者向けの『場』は病院への補助金だけでなく、居酒屋や喫茶店など、彼らが集い、孤独を癒やす場所にも出していいのでは？」と考えるようになった。

なにしろやってくるお客さんは「お前と麻里さんがいるからオレは来るんだよ！ 結局は誰がやってるかだよな！」などと言ってくれる。500円のコーヒーで2時間おしゃべりを楽しむ方もいるわけで、年金生活の中では、もう一杯コーヒーを頼むのはキツイのかもしれない。こうした方々は、我々が作業をする厨房の周囲のカウンターにいる。

本当は生ビールが飲みたいのでは

当然我々は、コーヒー一杯の客であろうとも、もてなす。その時は、無料のお冷やを追加し、居心地が悪くないよう配慮をする。だが、本当はもう一杯コーヒーを飲みたいのではないか？ 本当は生ビールを頼みたいのではないか？ とも思うのだ。

日本の場合、高齢者＝カネをしこたま貯めている、といったイメージが根強いし、店で働いていても私と麻里さんにドリンクを奢ってくれる高齢者はいる。しかし、店で多くの高齢者と接してみると、誰もがそこまでの金持ちではないと感じられる。仮に多少の蓄えがあっても、大病を患ったり、不慮のケガで入院したりするリスクは若者よりはるかに高いわけで、収入が限られている高齢者が“万一のため”に出費を抑えてしまうのは、心情的に理解できる。

サービスを提供する側は、彼らにより楽しんでもらいたいと考えるのだが、代金を払う側からすれば、追加で600円ナリの生ビールや、400円ナリの紅茶を頼むのは憚られるかもしれない。だが、高齢者のQOLのためには、そこで注文を躊躇してほしくないのだ。

店の運営側のホンネとしても、店の存続のために、このような高齢男性常連客の方々には追加の注文をしてもらいたい。もちろん、年金生活で金銭的にツラいのは分かるのだが、我々は、彼らの生きがいと娯楽に多少なりとも貢献しているわけで、そこは「もう一品頼んでもらいたいなァ……」というのが正直な気持ちである。

高齢者にとって、病院という存在は、社会との接点を作って孤独感を減らすほか、そこに行くまでの散歩も含め、健康維持に役に立っている。我々高齢者相手の接客業も、同様の効果はあるだろう。だったら、飲食店を含め各種施設に日々通う方への助成金も作っていいのではないか。本当に、夕方前のお客さんは高齢者が圧倒的に多いのだ。孤独感を減らし、QOLを上げるという意味では、病院ほどではないものの、多少は地域に貢献している。病院へ行く代わりにこの手の施設へ行くようになれば、膨れ上がった国の医療費も下げられるかもしれない。

暇な男性高齢者のQOL向上をいかに考えるか

それこそ、大学や企業の中に喫茶店を作り、そこに高齢者がやってきてコーヒーを飲めるビジネス、なんてものもアリだ。さすがにコーヒー一杯500円以上は取れないだろうが、その高齢者のQOLのためには、そうした場が必要であり、場の運営のためには、ある程度の補助金が必要である。「福祉」は病院や介護施設に分配してきたが、案外飲食店に対してもその分配はあってもいいのでは、と飲食店従業員としては思うようになった。

麻里さんと私（特に麻里さん）と会えるということで、本当に高齢の男性が喜んでくれているのである。そうした状況が全国各地のカラオケスナックやら喫茶店で発生していることは間違いない。

今、日本で課題となっているのは「暇な男性高齢者のQOL向上をいかに考えるか」である。それに加え、「医療費を下げるためにも、その他の分野への補助金を出す」ことだとバイト生活3ヶ月でひしひしと感じた次第である。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部