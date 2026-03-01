変身音や劇中セリフを収録！ バンダイ「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.」

記事ポイント 映画に登場したメビウスインフィニティーの特別カラーを塗装で忠実に再現振動センサーとクリスタルサークル回転で劇中の変身シークエンスが再現できるウルトラ兄弟の劇中セリフや各形態の必殺技音など豊富な音声を収録 映画に登場したメビウスインフィニティーの特別カラーを塗装で忠実に再現振動センサーとクリスタルサークル回転で劇中の変身シークエンスが再現できるウルトラ兄弟の劇中セリフや各形態の必殺技音など豊富な音声を収録

『ウルトラマンメビウス』20周年を記念して、映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーカラーを塗装で再現した変身アイテムがプレミアムバンダイに登場しています。

振動センサーとクリスタルサークルの回転を組み合わせることで、劇中の変身シークエンスを手元で再現できます。

ウルトラ兄弟の劇中セリフや各形態の必殺技音をはじめ、メビウスインフィニティーの変身時音声まで、多彩なサウンドが収録されています。

バンダイ「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.」

価格：11,000円（税込）※送料・手数料別途予約期間：2026年3月27日(金)16時〜2026年5月25日(月)23時予定発売予定：2026年9月対象年齢：15才以上販売：プレミアムバンダイ

メビウスインフィニティーカラーの塗装

通常のメビウスブレスは赤を基調としたカラーリングですが、本商品は映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーのブレスを塗装色で再現しています。

劇中の印象に近い外観となっており、通常版とは大きく異なる特別な仕上がりです。

2006年4月に放送が開始した『ウルトラマンメビウス』は、ウルトラマンシリーズ誕生40周年記念作品として制作され、今年で20周年を迎えます。

M78星雲光の国の世界観を継承しつつ、昭和のウルトラヒーロー・怪獣も登場する内容が幼年層から往年のファンまで幅広い支持を集めています。

変身シークエンスと収録音声

本商品には振動センサーが搭載されており、メビウスブレスの出現音を発動できます。

さらにクリスタルサークルを回転させると変身音が発動し、劇中の変身シークエンスを手元で再現できます。

収録音声はウルトラ兄弟の劇中セリフや、ウルトラマンメビウスの各形態の必殺技音、掛け声、メビウスインフィニティーの変身時音声など多岐にわたります。

セット内容はメビウスブレス本体・専用台座・ベルトの3点構成で、台座に飾ればコレクションアイテムとしても映えます。

通常版とは一線を画くメビウスインフィニティーの特別カラーが、コレクションとしての特別感を際立たせています。

振動センサーとクリスタルサークルの組み合わせにより、劇中そのままの変身体験が楽しめます。

ウルトラ兄弟の劇中セリフから必殺技音まで豊富な音声が収録されており、20周年記念にふさわしいボリュームとなっています。

メビウスブレス メビウスインフィニティーVer.の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約期間はいつまでですか？

A. 2026年3月27日(金)16時から2026年5月25日(月)23時まで予約を受け付けています。

準備数に達した場合は早期終了となる場合があります。

Q. 価格と発売時期を教えてください。

A. 価格は11,000円（税込）で、送料・手数料は別途となります。

商品お届けは2026年9月の予定です。

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