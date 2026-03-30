スリムクラブ真栄田、整形を告白も「妻は戻して欲しいそうです」。「ナチュラルだから気づきませんでした」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形していたことを告白しました。
【写真】整形していた真栄田賢
コメントでは「しょうなんですか」「元々一重だったことを初めて知った」「なんでも共有してくれて…親近感わきます 優しいお顔なので、戻してほしいという奥さまのお気持ち…なんとなく分かる気がします」「一重でも二重でも男前なんで」「いや整形したんかい(笑)」「え、知らなかった！ナチュラルだから気づきませんでした」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】整形していた真栄田賢
「一重でも二重でも男前なんで」真栄田さんは「写真が送られて来て思い出して。自分でも忘れていましたが5年前、湘南美容外科で、二重の整形手術をしています」と明かし、1枚の写真を投稿。自身のソロショットです。二重になっていることが分かります。また「全国どこの湘南美容外科に行っても、元に戻してくれるそうです。妻は戻して欲しいそうですが、面倒くさくて行っていません」とのこと。「皆様の生活に何の影響も無い話をした事を謝罪します」と“謝罪”しました。
「顔がウニ化しました」28日には「長野で深夜ウニ6貫。顔がウニ化しました」とつづり、おちゃめな表情を見せたソロショットを公開していた真栄田さん。服装は背景を見ると、今回のポストに載せた写真と同じ日に撮影したもののようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)