【劇場版『名探偵コナン』】くら寿司コラボメニューやグッズ公開！ 謎解きにもチャレンジ
くら寿司にて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、4月3日（金）から期間限定で、『名探偵コナン』とコラボしたキャンペーンを開催する。
＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真15点）
『名探偵コナン』は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、原作となるコミックスの単行本は全世界累計部数が2億7000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品。毎年恒例となった『名探偵コナン』とのコラボは、過去実施してきた、さまざまなIPコンテンツとのコラボの中でも、当社史上最多となる15回目を数え、今回は劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して行うものです。
本キャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。 ”江戸川コナン” が使用する蝶ネクタイ型変声機のピックが付いた商品や、劇場版に登場する ”萩原千速” と ”横溝重悟” をイメージした商品などが楽しめる。
また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、デフォルメキャラクターがデザインされた ”ラバーチャーム” や、お寿司をイメージした正装に身を包んだキャラクターが描かれた ”缶バッジ” 、2個セットになった ”マグネットシート”など、特別な景品がご用意されている。
さらにのお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースター、クッションチャームなど貴重なオリジナルグッズが先着でプレゼントされる。
加えて、謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画も実施。店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解いて、くら寿司公式サイトの特設ページから回答。店内飲食税込2500円以上のレシートを付けて応募すると、抽選で豪華賞品がプレゼントされる。
「名探偵コナン」ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へ。
＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真15点）
『名探偵コナン』は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、原作となるコミックスの単行本は全世界累計部数が2億7000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品。毎年恒例となった『名探偵コナン』とのコラボは、過去実施してきた、さまざまなIPコンテンツとのコラボの中でも、当社史上最多となる15回目を数え、今回は劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して行うものです。
また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、デフォルメキャラクターがデザインされた ”ラバーチャーム” や、お寿司をイメージした正装に身を包んだキャラクターが描かれた ”缶バッジ” 、2個セットになった ”マグネットシート”など、特別な景品がご用意されている。
さらにのお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースター、クッションチャームなど貴重なオリジナルグッズが先着でプレゼントされる。
加えて、謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画も実施。店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解いて、くら寿司公式サイトの特設ページから回答。店内飲食税込2500円以上のレシートを付けて応募すると、抽選で豪華賞品がプレゼントされる。
「名探偵コナン」ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へ。
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