『ライアーゲーム』サイゼリヤ間違い探しで話題のイラストレーターとコラボ 100個の嘘（間違い）イラスト公開
テレビアニメ『LIAR GAME（ライアーゲーム）』（4月6日放送）と、「激ムズすぎる！」と話題になった『サイゼリヤの間違い探し』などを手掛けたイラストレーター・THE ROCKET GOLD STARがコラボレーションしたことが発表された。
【画像】激ムズすぎ！公開された『ライアーゲーム』間違い探しイラスト
THE ROCKET GOLD STAR作品史上最大となる100個の嘘（間違い）が潜む「史上最高難易度の嘘(間違い)探し」が誕生。アニメ『LIAR GAME』のキャラクターと世界観でTHE ROCKET GOLD STARが描き下ろしたイラストに100個の嘘（間違い）が仕掛けられている。
さらに、現在開催中の“嘘”問題や企画を100日間毎日お届けする『100嘘カウントダウン 〜100日後に究極の“嘘”公開〜』特設サイトにて、No.8【100個の“嘘”が潜む史上最高難易度の嘘(間違い)探し 各エリアの嘘(間違い)の数を当てろ】問題に挑戦して正解すると、コラボ描き下ろしのキャラクターアイコンセット（全8種）をランダムでプレゼントされる。
『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、突然届けられた1億円と謎の招待状をきっかけに、女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう物語。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチだった。
鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか…人間の本質を抉る頭脳バトル＆心理サスペンス。
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画が原作で、連載開始20周年を記念して初めてテレビアニメを制作。2007年に戸田恵梨香と松田翔太主演で実写ドラマが放送、2010年に実写映画が公開。2023年に舞台公演など、様々な形でメディア展開されている。
【画像】激ムズすぎ！公開された『ライアーゲーム』間違い探しイラスト
THE ROCKET GOLD STAR作品史上最大となる100個の嘘（間違い）が潜む「史上最高難易度の嘘(間違い)探し」が誕生。アニメ『LIAR GAME』のキャラクターと世界観でTHE ROCKET GOLD STARが描き下ろしたイラストに100個の嘘（間違い）が仕掛けられている。
『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、突然届けられた1億円と謎の招待状をきっかけに、女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう物語。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチだった。
鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか…人間の本質を抉る頭脳バトル＆心理サスペンス。
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画が原作で、連載開始20周年を記念して初めてテレビアニメを制作。2007年に戸田恵梨香と松田翔太主演で実写ドラマが放送、2010年に実写映画が公開。2023年に舞台公演など、様々な形でメディア展開されている。
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