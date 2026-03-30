『僕のヒーローアカデミア』の死柄木弔を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「菅田将暉」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の死柄木弔（しがらきとむら）を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
死柄木弔は、幼少期に家族を暴走した“個性”によって殺してしまった悲劇的な過去を持ち、「全てを壊す」という信念を持つヴィラン。社会への憎悪を抱き、圧倒的な破壊者へと変貌していきます。
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2位は、菅田将暉さん。ラブストーリー『花束みたいな恋をした』や新感覚ミステリー『ミステリと言う勿れ』など、さまざまな作品に出演している菅田さんですが、ヒール役でも圧倒的なカリスマ性を発揮しています。生徒29人を人質にとる美術教師を演じたテレビドラマ『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ系）では、狂気と誠実さが混在する演技で視聴者を魅了しています。
回答者からは「狂気に満ちた表情などを演技するのが上手く、役柄にぴったりだと思うからです」（20代女性／大阪府）、「狂気と悲しさを織り交ぜた役が圧倒的に上手い」（20代男性／神奈川県）、「異常と狂気を感じさせる役なら彼でしょ。これも見たいなー」（40代女性／愛知県）、「壊れた静けさと狂気の繊細さを両立できる稀有な演技力があるから」（20代女性／東京都）などの声がありました。
1位は、窪田正孝さん。人気漫画の実写化テレビドラマ『デスノート』（日本テレビ系）では夜神月役を演じ、回を追うごとに狂気に染まっていく変化を巧みに表現。実写版『東京喰種 トーキョーグール』シリーズの主人公・金木研役では苦悶（くもん）する姿や絶叫シーンが話題を呼びました。
回答者からは、「影のある独特の雰囲気と、狂気的な信念を持つヴィランとしての恐ろしさを表現できるため」（40代男性／群馬県）、「東京喰種で演じていた金木くんのような闇を抱えた演技をもう一度みたい」（20代女性／福島県）、「細身で不安定さや狂気を演じるのが上手く、死柄木の壊れた雰囲気と相性が良さそうだからです」（60代女性／愛知県）、「どんよりした雰囲気、クールな感じが似合ってる」（20代男性／群馬県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
死柄木弔は、幼少期に家族を暴走した“個性”によって殺してしまった悲劇的な過去を持ち、「全てを壊す」という信念を持つヴィラン。社会への憎悪を抱き、圧倒的な破壊者へと変貌していきます。
2位：菅田将暉／37票
2位は、菅田将暉さん。ラブストーリー『花束みたいな恋をした』や新感覚ミステリー『ミステリと言う勿れ』など、さまざまな作品に出演している菅田さんですが、ヒール役でも圧倒的なカリスマ性を発揮しています。生徒29人を人質にとる美術教師を演じたテレビドラマ『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ系）では、狂気と誠実さが混在する演技で視聴者を魅了しています。
回答者からは「狂気に満ちた表情などを演技するのが上手く、役柄にぴったりだと思うからです」（20代女性／大阪府）、「狂気と悲しさを織り交ぜた役が圧倒的に上手い」（20代男性／神奈川県）、「異常と狂気を感じさせる役なら彼でしょ。これも見たいなー」（40代女性／愛知県）、「壊れた静けさと狂気の繊細さを両立できる稀有な演技力があるから」（20代女性／東京都）などの声がありました。
1位：窪田正孝／41票
1位は、窪田正孝さん。人気漫画の実写化テレビドラマ『デスノート』（日本テレビ系）では夜神月役を演じ、回を追うごとに狂気に染まっていく変化を巧みに表現。実写版『東京喰種 トーキョーグール』シリーズの主人公・金木研役では苦悶（くもん）する姿や絶叫シーンが話題を呼びました。
回答者からは、「影のある独特の雰囲気と、狂気的な信念を持つヴィランとしての恐ろしさを表現できるため」（40代男性／群馬県）、「東京喰種で演じていた金木くんのような闇を抱えた演技をもう一度みたい」（20代女性／福島県）、「細身で不安定さや狂気を演じるのが上手く、死柄木の壊れた雰囲気と相性が良さそうだからです」（60代女性／愛知県）、「どんよりした雰囲気、クールな感じが似合ってる」（20代男性／群馬県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)