世の中をザワつかせたドラマ『VIVANT』（TBS系）が9月17日に最終回を迎えた。回を重ねるごとに白熱していく考察論争はもはや社会現象になり、些細なヒントから伏線のカギを見つけ出そうとする視聴者と、その裏の裏をかいた演出をちりばめる制作サイドとの闘いは、さながら、日本を守る“別班”と謎のテロ組織“テント”の攻防戦の様相だった─。【写真】全国の女性1000人にアンケート、『続編がみたいドラマランキング』トップ10