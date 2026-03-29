「選抜高校野球・準決勝、専大松戸２−３大阪桐蔭」（２９日、甲子園球場）

大阪桐蔭が競り勝ち、４年ぶりの決勝進出。決勝は智弁学園との近畿決戦となった。

初回は敵失で先制。同点で迎えた七回は中西の適時打で勝ち越した。再び追いつかれた八回は先頭藤田の二塁打から１死三塁とし、岡安の二ゴロの間にしぶとく決勝点をもぎ取った。

先発の吉岡は７回を投げ、５安打１失点の好投。２年生左腕の川本が八回、苅部に同点適時二塁打を打たれたが、九回は無失点でしのいだ。

西谷監督は「しぶといチームでした。強敵でした。対策はしましたが、なかなか打てなかったのが正直なところ。その中でも粘り合いをして、勝てたんじゃないかと思います」と安どの笑み。吉岡、川本の継投で逃げ切り「うちのエースですから。思い切って吉岡でいこうと。つなぐつもりでいったが、いいところまでいってくれた」とうなずいた。

３戦連続の１点差勝利。高校野球界屈指の名将は、辛勝の連続に「苦しい試合ばっかりで、なぜ痩せないんだろうと思います」と、ジョークで報道陣の爆笑も誘った。

昨年は春夏で甲子園を逃し、悔しい思いをした。西谷監督は卒業した３年生の思いも背負い、「２年分頑張ろうとやっていますので、ＯＢにもいい報告できるようにと、子供たちとやってきた。智弁学園さんはピッチャーもバッターもいい。粘り抜けるか、そこだけだと思います」と語った。