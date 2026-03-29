3月の代表ウィークでは35名の招集メンバーを発表したイングランド代表。異例の数字であり、トーマス・トゥヘル監督は大会前に多くの選手を直に見たかったのだろうか。



しかし『Daily mail』によると、4月1日に予定されている日本戦を前に、計8選手が代表から離脱することになったようだ。以下がそのリストだ。



ブカヨ・サカ（アーセナル）

デクラン・ライス（アーセナル）

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）

アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

フィカヨ・トモリ（ミラン）





全選手の離脱理由は明らかになっていないが、マドゥエケとウォートン、ストーンズは負傷によるものだと明かされている。マドゥエケはウルグアイ戦で、ウォートンとストーンズはトレーニング中に違和感を感じたようだ。一方、ウルグアイ戦では出番のなかったハリー・ケイン、マーク・グエイ、エリオット・アンダーソン、モーガン・ロジャーズらには休みが与えられており、日本戦前には合流するとみられている。シーズン終盤での代表ウィークとあって所属クラブとの連携がシビアになっている。特にアーセナルはリーグ、CL、FA杯と複数タイトルが残っており、万が一を考えての結果なのかもしれない。