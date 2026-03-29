大量招集のイングランド代表 アーセナル3選手を含む計8選手が離脱。27名のスカッドで日本戦臨む
3月の代表ウィークでは35名の招集メンバーを発表したイングランド代表。異例の数字であり、トーマス・トゥヘル監督は大会前に多くの選手を直に見たかったのだろうか。
しかし『Daily mail』によると、4月1日に予定されている日本戦を前に、計8選手が代表から離脱することになったようだ。以下がそのリストだ。
ブカヨ・サカ（アーセナル）
デクラン・ライス（アーセナル）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
フィカヨ・トモリ（ミラン）
一方、ウルグアイ戦では出番のなかったハリー・ケイン、マーク・グエイ、エリオット・アンダーソン、モーガン・ロジャーズらには休みが与えられており、日本戦前には合流するとみられている。
シーズン終盤での代表ウィークとあって所属クラブとの連携がシビアになっている。特にアーセナルはリーグ、CL、FA杯と複数タイトルが残っており、万が一を考えての結果なのかもしれない。