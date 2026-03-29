お笑いコンビ「デニス」の植野行雄（44）と女優でタレントの比嘉梨乃（33）夫妻が29日、都内で行われた「美少女図鑑DAY 2025」にMCとして出演。昨年7月の結婚発表後、初のイベントでの夫婦共演を果たした。

本イベントは二階堂ふみ（31）らを輩出した地方発フリーペーパー「美少女図鑑」が主催。昨年10月に開催を予定していたものの悪天候により中止となった回を振替実施したもので、全国各地の美少女図鑑モデルが集結した。

ステージに登場した植野は「みなさん遅くなりました、去年7月に妻と結婚しました！」と改めて報告。比嘉と共に指輪も披露し、相方の松下宣夫から「おめでとう！」と祝福された。結婚後の植野について、松下は「めちゃくちゃ優しくなった」としみじみ。「行雄ちゃんってハーフ芸人初のメンヘラなんですよ。だからネタ終わりでいつも荒れてたりしてたんですけど、一切なくなったから、ほんま梨乃ちゃんのおかげ」と微笑んだ。

比嘉も「美少女図鑑」出身。その話題になった途端植野が「みなさん大きな拍手を！」と観客をあおるなど、愛妻にメロメロな様子。松下から「奥さんにだけ甘いって！」とツッコまれ、笑顔を見せていた。