韓国、W杯を前に不安が広がる…コートジボワールに衝撃の０−４惨敗。鎌田大地、南野拓実の同僚らに被弾
現地３月28日に開催された国際親善試合で、韓国代表はコートジボワール代表とイングランドのスタジアムMKで対戦した。
韓国からはキム・ミンジェ（バイエルン）、ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）、オ・ヒョンギュ（ベジクタシュ）、キム・テヒョン（鹿島）らが先発。キャプテンで絶対エースのソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やイ・ガンイン（パリSG）はベンチスタートとなった。
コートジボワールからは、フォファナ（ポルト）、アディングラ（モナコ）、ゲザン（クリスタル・パレス）らがスタメンに名を連ねた。
韓国は、自分たちと同じく北中米ワールドカップ出場国である相手に序盤からチャンスを作るが、ポスト直撃もあり、中々モノにできない。
先制点を奪えずにいると、35分に縦に速い攻撃から、パレスで鎌田大地とチームメイトのゲザンに流し込まれ、ビハインドを負う。
さらに45＋１分には、モナコで南野拓実と共闘する10番、アディングラに強烈なシュートで被弾し、０−２で前半を終える。
なんとか状況を打開したい韓国は、58分にソン・フンミンやイ・ガンインを送り込む。ただ、次の１点を奪ったのもコートジボワール。62分にCKの流れからゴドに押し込まれた。
その後、終了間際の90＋３分にシンゴにもう１点を加えられ、０−４でタイムアップ。韓国はFIFAランキングで下回るコートジボワールに惨敗し、ワールドカップを前に不安が広がる結果となった。同国はこの後、31日に敵地ウィーンでオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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韓国からはキム・ミンジェ（バイエルン）、ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）、オ・ヒョンギュ（ベジクタシュ）、キム・テヒョン（鹿島）らが先発。キャプテンで絶対エースのソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やイ・ガンイン（パリSG）はベンチスタートとなった。
韓国は、自分たちと同じく北中米ワールドカップ出場国である相手に序盤からチャンスを作るが、ポスト直撃もあり、中々モノにできない。
先制点を奪えずにいると、35分に縦に速い攻撃から、パレスで鎌田大地とチームメイトのゲザンに流し込まれ、ビハインドを負う。
さらに45＋１分には、モナコで南野拓実と共闘する10番、アディングラに強烈なシュートで被弾し、０−２で前半を終える。
なんとか状況を打開したい韓国は、58分にソン・フンミンやイ・ガンインを送り込む。ただ、次の１点を奪ったのもコートジボワール。62分にCKの流れからゴドに押し込まれた。
その後、終了間際の90＋３分にシンゴにもう１点を加えられ、０−４でタイムアップ。韓国はFIFAランキングで下回るコートジボワールに惨敗し、ワールドカップを前に不安が広がる結果となった。同国はこの後、31日に敵地ウィーンでオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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