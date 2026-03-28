タトゥーにロングネイル、ヘソ出しトップスといったギャル系のルックスが支持を集めていた中国人美女インフルエンサーUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）が、カンボジア・シアヌークビルの路上で変わり果てた姿で発見されたのは、昨年末ごろのこと。うつろな目をして路上に座り込み、頭髪はボサボサに乱れ、両足は無数のアザで覆われた変貌ぶりは、世界中に衝撃を与えた。

【写真を見る】“変わり果てた姿”で見つかった美人インフルエンサー・Umiさん（20）。他、“活動再開”ライブ配信を行った、Umiさんの現在の姿なども

Umiさんは、中国版TikTok「Douyin」で（当時）2万人以上のフォロワーを集める存在だった。しかし昨年12月6日（現地時間、以下同）を最後に更新が途絶えており、まもなく路上で発見。数ヶ月後、Umiさんはインフルエンサー業を再開していた。【前後編の後編。前編から読む】

大手紙国際部記者が解説する。

「Umiさんは昨年4月ごろ、高額な報酬を受け取ることを条件に知人を介してカンボジアへ渡航。そこで組織的な犯罪に加担させられ、命からがら脱出してきたと見られています。

SNSでUmiさんの画像が拡散されると、在カンボジア中国大使館は事態を重くみて、1月4日に『Weibo』で声明を出しました。大使館は、Umiさんが治療のために病院に搬送され、帰国に向けて動いていることなどを発表。さらに『高額報酬の落とし穴に陥らないように』と警告しました」（大手紙国際部記者）

日本のSNSでも今年1月上旬、Umiさんの画像が拡散され大きな話題となった。あれから3か月、彼女が再び現地で注目を集めているという。

「カンボジアで発見された時点で、Umiはかなり衰弱していた様子。当面の間はインフルエンサー業に復帰せず、療養期間に充てるとみられていました。『このまま引退もあるのではないか』とも言われていましたが、在カンボジア中国大使館が声明を出してから1か月も経たないうちに、更新停止していた『Douyin』のアカウントを再始動させ、インフルエンサー業を再開したようです。

変わり果てた姿で発見される直前まで、UmiさんはカンボジアのIPアドレスを使用していましたが、現在は中国・福建のIPアドレスを使用。母国に戻り、活動しているようです。カンボジア滞在中、住んでいたアパートの管理人によって足がフラつく様子や、"クスリ漬け"にされていたように見られていたUmiさんですが、現在はある程度回復したのか、2月下旬ごろからは毎晩積極的にライブ配信も行っているようです」（同前）

ファンからは心配の声も…

ただし、ファンからは心配の声もあがっているという。

「SNS上にアップロードされている動画は以前に撮影や編集されたものが多いですが、ライブ配信となると"リアル"。配信を見た視聴者からは『足は大丈夫？』『前より痩せこけてない？』とのコメントも寄せられていました。

さらに、事件の詳細が気になるファンも多いようで、コメント欄には『（カンボジアに勧誘した）知人との関係はどうなった？』『どうしてカンボジアに行ったの？』との質問も散見されます。

ただ彼女は事件のことについて話す気はあまり無いようです。3月4日に投稿した動画には〈苦しみを乗り越えたからこそ幸せは訪れる〉とのキャプションを添えています。過去は割り切って前に進むという気持ちの表れでしょうね」（同前）

騒動前には2万人ほどだったフォロワーは、現在8.7万人にまで増加。"転んでもただでは起きない"精神で今後もインフルエンサー街道を突き進むようだ──。

【了。前編から読む】