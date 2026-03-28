秀吉はどうやって天下人としての地位を確立したのか。歴史学者の渡邊大門さんは「配下の大名を統制するために『羽柴』氏や『豊臣』姓を与えた。それに加えて、官位を活用して序列化を図った」という――。

※本稿は、渡邊大門『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）の一部を再編集したものです。

豊臣秀吉肖像（画像＝狩野光信／高台寺所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■「羽柴」氏と「豊臣」姓の違い

秀吉の名字は「羽柴」であったが、「豊臣」の姓を下賜された。秀吉は、自らの「羽柴」氏や「豊臣」姓を配下の諸大名に与えたことで知られている。これには、どのような意味があったのか。

そもそも、秀吉の「羽柴」氏と「豊臣」姓との違いを考えてみよう。

本来、姓とは朝廷から与えられ、初めて名乗ることが許可されたものである。「源平藤橘(げんぺいとうきつ)」は、その一例である。位記(いき)（位を授けられた者に与えられる文書）は、本姓で書くことが決まりである。たとえば、三代将軍・足利義満であれば、清和源氏の出身で本姓が「源」なので、正式には「源義満」と書く。

一方、氏（名字）とは、本姓の一族から分かれた家の名を示しており、自身が本拠とした地名などを名字とした。

たとえば、毛利氏は鎌倉幕府の政所(まんどころ)初代別当・大江広元を先祖としていたので、本姓は「大江」である。しかし、のちに広元の四男季光が相模国毛利荘（神奈川県厚木市）を本拠としたため、「毛利」という名字を名乗った。毛利氏が正式に名乗る場合は、「大江元就」となる。

■配下の諸大名たちに拒否権はなかった

豊臣姓は、「源平藤橘」と同様に朝廷から与えられた姓であった。秀吉は、それを配下の諸大名に与えたのである。したがって、官位を与えられた諸大名の多くは、豊臣姓で位記を与えられた。また、彼らが文書を発給する際には、「羽柴」氏で署名をしている例が多く見られる（たとえば、「羽柴秀家」など）。この点については後述する。

つまり、秀吉から「羽柴」氏を与えられた者は、拒否できないだけでなく、実際に名乗らねばならなかった。秀吉は「羽柴」氏と「豊臣」姓を大名に与えることによって、有力な諸大名を臣従させたのである。

■名前の一字を与えるのは慣例だった

一般的に、戦国大名は配下の武将との関係を強化するために、自らの名前の一字を与えていた。偏諱授与である。

たとえば、15世紀後半に播磨国など3カ国守護を務めた赤松政則の配下の武将たちは、別所則治、浦上則宗、小寺則職などのように、政則から「則」の一字を与えられていた。ちなみに、別所氏の「治」、浦上氏の「宗」、小寺氏の「職」は、それぞれの家の当主の通字(とおりじ)（実名に祖先代々伝えてつける文字）である。

したがって、一般的に大名配下の武将は、当主から与えられた一字＋自身の家の通字によって、名前を決めていたのである。

また、さらに時代が進むと、将軍家は名前の一字を大名に与えた。足利義晴は「晴」の字を、足利義輝は「輝」の字を各地の大名に与えたことが確認できる。尼子晴久や赤松晴政は、その一例である。ただし、この場合は偏諱と官位を与えるのがセットになることが多く、将軍家は諸大名の金銭の見返りを期待していた。

■前田利家や宇喜多秀家にも授与

名字を家臣に与えた例も多い。小寺氏は家臣の黒田氏に「小寺」の名字を与え、名乗らせた。明智光秀の場合も同じである。彼らは自身の名字を配下の者に与えることにより、主従間の紐帯(ちゅうたい)を強めた。

宇喜多氏のケースは有力な家臣に対し、「宇喜多」ではなく「浮田」という当て字で名字を与えていた。こうして宇喜多氏は擬制的な一族を形成し、円滑に領国支配を行おうとしたのである。

こうした例にならって、秀吉は名前の一字でなく「羽柴」氏や「豊臣」姓を与えていたのである。

一つの例を確認しておこう。天正16年4月14日、大友義統（宗麟の子）は聚楽第の秀吉のもとを訪れた（『大友家文書録』）。このとき、大友氏は秀吉から、「羽柴」氏と「豊臣」姓を与えられている。同年4月末日になると、義統は「吉」の字を秀吉から与えられ、吉統へと改名した。

むろん、大友氏だけが「羽柴」や「豊臣」を与えられたのではなく、五大老クラスである前田利家や宇喜多秀家を含め、数多くの大名に例が見られる。ただし、「豊臣」姓を与えられた者のほうが少ないので、「羽柴」氏より価値が高かったと考えられる。

■秀吉と家康から一字ずつもらった秀康

ちなみに、秀吉が名前の一字「秀」を与えたことは、あまり例がない。秀次、秀勝、秀家、秀秋など、養子に迎えた者にほぼ限定されている。「秀」字は羽柴（豊臣）家の通字だった。足利将軍家も通字の「義」を授ける例は、乏しいといえる。

徳川家康の次男・結城秀康は、家康と秀吉の友好の証として養子縁組がなされ、秀吉に迎えられた。秀康の名前の「秀」字は秀吉から、「康」字は家康から取ったものである。

出所＝『清須会議』

秀吉が「秀」字をもしくは「吉」字を与える基準は、養子に迎えた者かそれ以外の者か、であった。秀吉は身内と外様とで、厳然たる区別を設けたと考えられる。

■高い官位を求めた地方の大名たち

「羽柴」氏と「豊臣」姓を巧みに活用した秀吉であったが、次に目を付けたのは官位だった。秀吉は官位をいかにして活用し、大名を統制したのであろうか。

その前に、戦国期における武家の官位の概要を説明しておこう。

16世紀前半頃から、戦国大名が朝廷に官位を申請すると、希望する官位が金銭などと引き換えに朝廷から与えられた（もちろん例外もある）。厳密にいえば、室町幕府を通して、朝廷への官位申請の仲介が行われた。

地方の大名は高い官位を競って希望したが、実力的支配が展開する戦国社会においては、必ずしも高い官位を得ることにより領国の実効支配が裏付けられたわけではない。

たとえば、安芸国を円滑に支配するのに、「安芸守」という受領官途が有効であったか否かを一次史料で証明することは至難の業である。実際に「安芸守」という受領官途が支配を円滑に進めたことを示す史料は皆無に近い。むしろ、各大名が与えられた官位を「有効である」と信じて、朝廷に希望したと考えるのが理にかなっている。

かつて、受領官途が当該国を支配するのに有効であるという説があったが、今では実証性に欠けるため否定的な見解が多数を占めている。

■官位に興味を示さなかった信長は少数派

秀吉が仕えた信長は、自身が積極的に官位を活用した形跡が乏しく、配下の武将に任官を勧めた例もほとんどない。しかし、秀吉に限らず、戦国大名は自身が官位を得るとともに、独自に配下の武将に対しても官位を与えた事例が残っている（毛利氏など）。官位の授与による家臣団のコントロールは、秀吉の専売特許ではなかった。

通常、官位は朝廷の作成する口宣案により授与されたが、戦国大名の配下の武将の場合は、ごく一部の例外を除いて口宣案が発給されていない。戦国大名は独自に（勝手に）官途状を作成し、配下の武将に与えたのである。

同時に、大名の官位も僭称(せんしょう)（自称）が大半であり、すべての官位の授与が朝廷から認められたわけではない。先祖が自称した官位は、代々「家」の官位として継承されたのである。

ここまで説明したとおり、大名が官位を与えられることによって、目に見えるメリットがあったとは考えにくい。しかし、官位を授与された者にとっては非常に栄誉のあるものであり、そうした理由で要望された側面は否定できない。

秀吉が目を付けたのは、官位の持つ栄誉という性質、そして大名の序列化だった。秀吉は信長と異なり、官位をうまく利用して配下の大名を統制しようと考えたのである。

織田信長像（画像＝狩野元秀／東京大学史料編纂所／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■秀吉が関白、直臣12人は諸大夫に

秀吉が関白に就任したのは、天正13年7月のことである。その際、直臣12名が一斉に従五位下・諸大夫(しょだいぶ)に叙された（『秀吉事記』など）。その面々とは、石田三成、大谷吉継などの腹心の家臣であった。

ちなみに諸大夫とは、朝廷から親王・摂政・関白・大臣などの家司(けいし)（公卿の家に置かれた職員）に補せられた者で、四位、五位まで昇進した地下人(じげにん)のことを示す。地下人とは昇殿を許されない官人の総称で、一般には蔵人(くとうど)を除く六位以下の人を意味する。

秀吉が関白に就任すると、当然ながら家司となる扈従(こじゅう)（従者）が必要であった。そこで、秀吉はもっとも信頼できる直臣の中から12名を選び出し、従五位下・諸大夫に任命したのである。彼らの補任の事実に関しては、口宣案の発給が確認できる者も存在するので、ほぼ間違いないと考えられる。

■秀吉のおかげで14歳の少年が大出世

さらに同年10月、秀吉が朝廷に執奏(しっそう)することにより、秀吉一門や有力な諸大名が一斉に公家成(くげなり)をした（『兼見卿記』）。公家成とは五位以上になって、昇殿を許される身分に昇進することである。このとき、秀吉の弟・秀長をはじめ、細川忠興ら10名が昇殿を許可された。

その際、宇喜多秀家も昇殿を許されたが、当時まだ14歳の少年であり、周囲も驚くような破格の扱いであった。

そもそも宇喜多氏は、備前の一介の土豪に過ぎなかった。宇喜多氏に限らず、身分の低い武将が信じがたい昇進を果たした例は枚挙に遑(いとま)がない。秀吉は自らが関白などの重職に就任することで、配下の大名の官位執奏権を手にしたのだ。

信長の時代は信賞必罰により、功のある者には相応の恩賞が与えられた。むろん、秀吉の場合も同じであるが、異なるのは諸大名を官位により序列化し、視覚化を行ったことだった。それは、関白・太政大臣の秀吉を筆頭にして、豊臣政権内部における諸大名の序列を鮮明にして統制するものだった。

■天下人なのに征夷大将軍にならなかった理由

秀吉は、ついに武家の棟梁である征夷大将軍に就任しなかった。その理由として考えられるのは、秀吉の身分が低かったため、武家の頂点に立つよりも公家社会に憧れの念を抱いていたことがあったのではないか。

渡邊大門『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）

また、征夷大将軍は武家社会のトップではあるが、諸大名を序列化するシステムとしては不十分である。公家社会は先述のとおり、摂関家などの家格に加え、官位によって序列化されていた。秀吉は抽象的な意味での武家社会のトップである征夷大将軍よりも、関白・太政大臣という公家社会の頂点に位置し、公家のシステムを換骨奪胎して創出した、独自の武家官位制に魅力を感じたと考えられる。

関白秀吉の体制の大きな画期になったのは、天正16年の聚楽第行幸である。秀吉の牛車の前駆けは、74人とも120人とも伝えられている（『当代記』など）。その壮麗さには、諸大名をはじめ都の人々も驚嘆したはずで、秀吉の威勢は全国に知れ渡った。

また、大勢の供奉(ぐぶ)を引き連れたのは、秀吉だけではない。従二位大納言の徳川家康は12人、正二位内大臣の織田信雄は10人、従二位大納言の豊臣秀長は16人、従三位の豊臣秀次は12名もの諸大夫を引き連れていた。その威勢には、本家の公家もきっと驚いたに違いない。

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渡邊 大門（わたなべ・だいもん）

歴史学者

1967年生まれ。1990年、関西学院大学文学部卒業。2008年、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。現在、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役。主要著書に 『関ヶ原合戦全史 1582‐1615』（草思社）、『戦国大名の戦さ事情』（柏書房）、『ここまでわかった! 本当の信長 知れば知るほどおもしろい50の謎』（知恵の森文庫）、『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）ほか多数。

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（歴史学者 渡邊 大門）