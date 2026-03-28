苺・桃・チーズでご褒美感たっぷり「不二家」の春限定スイーツ3選

春らしいフルーツや、やさしい甘さを楽しめるスイーツがそろう不二家。この時期は、苺や桃を使った見た目も華やかなケーキが登場し、季節感たっぷりのラインアップが楽しめます。

今回は、今だけ味わえる春限定スイーツ3つを紹介。ペコちゃんのマカロンがのったかわいいケーキや、ジュワっと甘い桃を堪能できるケーキまでバラエティ豊かなラインアップです。

フルーツ×クリームの贅沢な組み合わせ

●追熟白桃のピーチメルバ（626円）

完熟感のある白桃を主役にした、春らしい贅沢ケーキ。なめらかなバニラムースに、甘酸っぱいフランボワーズソースを重ね、上にはみずみずしい白桃をトッピングしています。

SNSには「桃が半分入っててうんめぇ」「プルプルで飲めちゃう」といったコメントが。桃のやさしい甘さと、ベリーの酸味が絶妙にマッチ。さっぱりとした後味で、食後のデザートにもぴったりな一品です。

●苺のシフォンケーキ（583円）

ふんわり軽い食感が魅力のシフォンケーキに、苺の味わいをプラス。しっとりやわらかな生地に、ミルキーなシャンテリークリームと苺を合わせ、シンプルながらも満足感のある仕上がりです。

「王道だけどめっちゃおいしい」「何個も食べたくなる」とSNSにコメントが。軽やかな口どけで重たさを感じにくく、甘いものが苦手な人でも食べやすいバランス。春のおやつタイムにぴったりです。

●いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール（691円）

ペコちゃんがプリントされたマカロンがのった、かわいすぎるロールケーキ。コクのあるチーズクリームに、苺やブルーベリーなどのベリーを合わせた、甘酸っぱい味わいが特徴。2026年3月31日までの限定商品です。

SNSには「ミルキーの袋の柄みたいでかわいすぎる」「不二家らしさ満点でたまんない」といったコメントが。ふんわりスポンジと爽やかなフロマージュの組み合わせで、最後まで飽きずに楽しめるのもポイントです。見た目もカラフルで、春の集まりやちょっとしたお祝いにもぴったりですよ。

不二家の春限定ケーキは、フルーツの華やかさとやさしい甘さが魅力。見た目もかわいく、写真映えするスイーツがそろっているので、手土産や自分へのご褒美にもおすすめです。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部