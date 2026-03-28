毎週月〜木曜 9:00〜11:10、金曜 9:00〜10:25 生放送 日本テレビ・朝の情報番組「DayDay.」。

圧倒的な知識量を持つ“超解説芸人”カズレーザー（メイプル超合金）が、新たに月曜日の曜日メンバー（コメンテーター）に就任！週の始まる月曜日に、気になるニュースをカズレーザーならではの切り口で分かりやすくズバッとひもとく。初回出演日は3月30日（月）。

30日（月）の放送では、MC山里亮太×カズレーザーによる「DayDay.」初タッグロケが実現！

主役になりきれない名脇役「カニクリームコロッケ」にあえてスポットを当てるというカズレーザー持ち込み企画で、老舗から高級店までを徹底走破。一癖ある食リポや、お腹をすかせるための超高強度トレーニングに悶絶する姿も!? 絶妙な温度差の二人が繰り広げる本音トークに注目！

新メインアナウンサーの後呂有紗、そして月曜メンバーにカズレーザーが加わった「DayDay.」。2026年春、放送4年目を迎え、番組はさらにパワーアップ！

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