ヒグマへの発砲をめぐり、猟銃を所持する許可を取り消されたハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁は男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。

北海道猟友会砂川支部長の池上治男さんは、2018年に猟銃でヒグマを駆除したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、猟銃を所持する許可を取り消されたため、北海道に処分の取り消しを求めて裁判を起こしました。

最高裁は27日の判決で「発射行為は、市の出動要請をきっかけに行われたもので、周辺住民の生命や身体の保護に資する重要な意義のある活動といえる」と指摘。

さらに「許可を取り消すことは、有害鳥獣の捕獲などの活動に萎縮的な影響を及ぼすと考えられ、処分は重きに失する」として、訴えを退けた2審の判決を破棄し、池上さんの逆転勝訴を言い渡しました。

池上さん「ハンターに本当に寄り添った、具体的に寄り添ったかたちの判決だったことを高く評価したい。最高裁最高ということですよ」

池上さんは7年ぶりに猟銃を手にすることが可能になる見通しで、「ハンターとしての矜持をもって、これからも変わらず活動する」と話しました。