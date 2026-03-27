姿勢ひとつで印象が変わる。お腹＆背中をまとめて整える「簡単ピラティス習慣」
体重は変わっていないのに、「なんだか体のラインがぼんやりして見える」。そんな変化を感じていませんか？原因のひとつは、猫背や巻き肩による“上半身の崩れ”。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクス】です。お腹・背中・肩まわりを同時に使い、姿勢を整えながら自然と引き締まった印象へ導きます。
【STEP１】うつ伏せで土台をつくる
床にうつ伏せになり、脚は腰幅に開きます。ひじを肩の真下にセットし、前腕と手のひらを床に軽く置きます。お尻を軽く締め、お腹を引き込むようにして、腰が反りすぎない位置でスタンバイです。
【STEP２】胸を引き上げて姿勢を整える
【STEP３】呼吸を続けながらキープ
その姿勢のまま、呼吸を止めずに３〜５呼吸（約20〜30秒）キープ。胸が前に開き、お腹が自然に引き締まる感覚を意識しましょう。終わったらゆっくり元の姿勢に戻ります。
▶効かせるコツ
“高く持ち上げる”より、“長く伸びる”意識が大切です。あごを引き、首の後ろをつぶさないようにすると、背中からお腹までバランスよく使いやすくなります。腰に負担を感じる場合は、無理に引き上げず、心地よく伸びる範囲で行いましょう。
上半身が整うと、体全体の印象はぐっと変わります。まずは１日１セットからでもOK。無理のない範囲で続けることで、自然と“引き締まって見える体”へ近づいていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事は一般的なトレーニング知見をもとに編集部にて構成しています
🌼腰まわりの重だるさまで解消。１日１セット【お腹と背中をまとめて伸ばす】簡単ポーズ