ルカクとナポリの関係悪化…代表辞退もクラブに戻らずベルギー滞在続ける
FWロメル・ルカクとナポリの関係が悪化しているようだ。イタリアメディア『スカイ・スポルト』が報じている。
今回のインターナショナルマッチウィークでベルギー代表復帰を果たしていたルカクだったが、アメリカとメキシコへの長距離移動を懸念し、代表参加を辞退していた。
ただ、報道によれば、この決断はクラブの許可を得たものではなかった上、ルカクはナポリに戻らずにベルギー滞在を続けており、ナポリは一連の対応に激怒している模様だ。
ルカクのベルギー滞在の目的は、数カ月前に同僚のMFケヴィン・デ・ブライネが重度の筋肉損傷から回復したのと同じアントワープのクリニックでトレーニングするためだというが、クラブの内部規則に違反したため、ピッチ内外で処分を受ける可能性があるという。
クラブと選手側の間で話し合いが続いているが、ルカク自身は来週までナポリへ戻る意思がないため、高額な罰金処分とともに規律を重要視するアントニオ・コンテ監督の下で出場機会を失う可能性も指摘されている。
今シーズンは開幕から重度の筋肉系のケガに悩まされるルカクは、ここまで公式戦7試合1ゴール。スタメン出場は一度もなかった。
今回のインターナショナルマッチウィークでベルギー代表復帰を果たしていたルカクだったが、アメリカとメキシコへの長距離移動を懸念し、代表参加を辞退していた。
ただ、報道によれば、この決断はクラブの許可を得たものではなかった上、ルカクはナポリに戻らずにベルギー滞在を続けており、ナポリは一連の対応に激怒している模様だ。
クラブと選手側の間で話し合いが続いているが、ルカク自身は来週までナポリへ戻る意思がないため、高額な罰金処分とともに規律を重要視するアントニオ・コンテ監督の下で出場機会を失う可能性も指摘されている。
今シーズンは開幕から重度の筋肉系のケガに悩まされるルカクは、ここまで公式戦7試合1ゴール。スタメン出場は一度もなかった。