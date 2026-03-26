卓上に置くだけで80インチ！どこでも使える4K対応モバイルスクリーン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」を発売した。
■どこでも置くだけ、大画面環境を実現
本製品は卓上に置くだけで設置できるコンパクト設計を採用。従来のスクリーンのような壁固定や天吊りが不要で、デスクや会議テーブルの上に設置するだけで80インチの大画面投影が可能だ。限られたスペースでも迫力ある映像環境を構築でき、オフィスや自宅など場所を選ばず活用できる。
■工具不要、誰でもすぐ使える簡単設計
支柱に台座を差し込むだけのシンプルな構造により、工具を使わず短時間で組み立てが可能だ。約3分で設置できるため、急な会議やプレゼン準備でもスムーズに対応できる。初めての方でも迷わず扱える設計で、誰でもすぐに大画面環境を構築できる。
■安定性と調整機能を搭載
スチール製の台座がしっかりとスクリーンを支え、卓上でも安定した投影を実現する。また、最大215mmの高さ調整が可能で、視聴位置や使用環境に応じて最適な高さに設定できる。会議室でも自宅でも、見やすく快適な視聴環境を柔軟に整えられる。
■4K対応で映像の細部まで美しく再現
高品質なPVCスクリーン素材を採用し、発色に優れた鮮やかな映像を映し出す。4K解像度にも対応しており、細部までクリアでリアルな映像表現が可能だ。プレゼン資料の文字やグラフはもちろん、映画や動画コンテンツも臨場感たっぷりに楽しめる。
■持ち運びも簡単、幅広いシーンで活躍
収納バッグと保護ケースが付属し、コンパクトに収納・持ち運びが可能だ。外出先でのプレゼンやイベント利用、自宅での映像鑑賞など、さまざまなシーンで活躍する。必要な場所にすぐ持ち出せるため、ビジネスとプライベートの両方で高い利便性を発揮する。
■卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大−9℃の直冷で暑さ対策を進化！Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入
・いつでも自分だけの3つの涼しさを！「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」2026年3月30日（月）より、クラウドファンディングプロジェクト始動
・幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライト
・アルミ＋放熱構造でコンパクト設計！HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ
・高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド
■どこでも置くだけ、大画面環境を実現
本製品は卓上に置くだけで設置できるコンパクト設計を採用。従来のスクリーンのような壁固定や天吊りが不要で、デスクや会議テーブルの上に設置するだけで80インチの大画面投影が可能だ。限られたスペースでも迫力ある映像環境を構築でき、オフィスや自宅など場所を選ばず活用できる。
■工具不要、誰でもすぐ使える簡単設計
支柱に台座を差し込むだけのシンプルな構造により、工具を使わず短時間で組み立てが可能だ。約3分で設置できるため、急な会議やプレゼン準備でもスムーズに対応できる。初めての方でも迷わず扱える設計で、誰でもすぐに大画面環境を構築できる。
■安定性と調整機能を搭載
スチール製の台座がしっかりとスクリーンを支え、卓上でも安定した投影を実現する。また、最大215mmの高さ調整が可能で、視聴位置や使用環境に応じて最適な高さに設定できる。会議室でも自宅でも、見やすく快適な視聴環境を柔軟に整えられる。
■4K対応で映像の細部まで美しく再現
高品質なPVCスクリーン素材を採用し、発色に優れた鮮やかな映像を映し出す。4K解像度にも対応しており、細部までクリアでリアルな映像表現が可能だ。プレゼン資料の文字やグラフはもちろん、映画や動画コンテンツも臨場感たっぷりに楽しめる。
■持ち運びも簡単、幅広いシーンで活躍
収納バッグと保護ケースが付属し、コンパクトに収納・持ち運びが可能だ。外出先でのプレゼンやイベント利用、自宅での映像鑑賞など、さまざまなシーンで活躍する。必要な場所にすぐ持ち出せるため、ビジネスとプライベートの両方で高い利便性を発揮する。
■卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大−9℃の直冷で暑さ対策を進化！Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入
・いつでも自分だけの3つの涼しさを！「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」2026年3月30日（月）より、クラウドファンディングプロジェクト始動
・幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライト
・アルミ＋放熱構造でコンパクト設計！HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ
・高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド