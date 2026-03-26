Adoの新曲「春に舞う」が、2026年4月6日（月）夜9時より放送スタートするオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』新シリーズの主題歌に決定した。今回、主題歌と挿入歌を担当し『今日、好きになりました。』とAdoの年間タイアップとなる。

「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。《花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた》という瑞々しい一節や《知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ》と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。なお本日よりTikTokなどのSNSにて音源の一部を聴くことができる。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。

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■Adoコメント

この度わたくしAdoが2026年4月からの「今日、好きになりました。」の主題歌、そして挿入歌を担当させていただくことになりました。

『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、

本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります。

そんな青春への憧れを込めて今回全力で歌わせていただきました。

番組とともに主題歌、挿入歌にも注目してくださると嬉しいです。

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■TikTok - 「春に舞う」

https://www.tiktok.com/share/music/7620724720891856913

■ABEMA『今日、好きになりました。』シリーズ最新作 番組概要

初回放送：2026年4月6日（月）夜9時〜 （C）AbemaTV, Inc.

■「春に舞う」

作詞：トミタカズキ (SUPA LOVE) ・藤原優樹 (SUPA LOVE)

作曲・編曲：トミタカズキ (SUPA LOVE)

■「アイ・アイ・ア」

2026年3月16日(月) 配信スタート

https://ado.lnk.to/aiaiaPR

◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD『Hibana』

2026年3月25日（水）発売

購入：https://ado.lnk.to/hibana 【初回限定盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYXT-19045

価格：12,100円（税込） Blu-ray Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

Blu-ray Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：24bit 48k PCM 2ch /

24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） 【初回限定盤DVD】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYBT-19054

価格：12,100円（税込）

DVD Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

DVD Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：16bit 48k PCM 2ch 【通常盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYXT-10087

価格：6,380円（税込）

Blu-ray：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） 【通常盤DVD】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYBT-10098

価格：6,380円（税込）

DVD：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch 【通常盤Blu-ray】オーランド

品番：TYXT-10088

価格：6,380円（税込）

Blu-ray：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch 【通常盤DVD】オーランド

品番：TYBT-10099

価格：6,380円（税込）

DVD：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch ※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのキラキラポストカードは絵柄が異なります。

※全形態「さいたまスーパーアリーナ」、「オーランド」の収録内容は同一。

※初回限定盤のライブフォトブック、通常盤のブックレットは同一。

※24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）は初回限定盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演と通常盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演のみ収録。 ▼Blu-ray / DVD 収録内容

【さいたまスーパーアリーナ公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Value

Stay Gold

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ザネリ

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

わたしに花束

新時代 【フロリダ州オーランド・Kia Center公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Stay Gold

Value

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

Chandelier

新時代 ▼全形態共通、封入特典＞

LIVE Blu-ray＆DVD『Hibana』購入者限定 ：「Ado STADIUM LIVE 2026」公演チケット特別席応募シリアル

※『Hibana』をご購入、ご応募いただいたお客様を対象に「Ado STADIUM LIVE 2026」公演の特別席購入権が抽選で当たる応募企画です。 先行受付期間：2026年3月25日（水）10:00〜4月5日（日）23:59

詳細：https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com/articles/news/ar26oTjF82KqhFfDZfDCySQ2

※応募抽選用シリアルナンバー付きチラシは初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入。

※チケットは抽選です。ご当選者様のみ購入することができます。

チケットはご購入いただくもので、招待ではございませんのでご注意ください。

また決済時、チケット料金に加え各種手数料がかかります。予めご了承ください。 ▼店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・TOWER RECORDS：カレンダーポスター（A2）

・HMV：クリアファイル(A4)

・TSUTAYA RECORDS：スマホサイズステッカー（54×86mm）

・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)

・楽天ブックス：アクリルパネル (A6)

・セブンネットショッピング：ラバーバンド

・ネオウィング/ CDJAPAN(OVERSEAS) ： 缶バッジ（100mm）

・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・その他一般店：ポストカード

※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。

※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一です。

※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一です。

※各特典のデザイン、仕様は後日ご案内いたします。



＜注意事項＞

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※Blu-rayまたはDVDいずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞ 2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00 ▼チケット料金

VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）

SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）

ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）

S席￥15,000（消費税込み）

A席￥10,000（消費税込み）

A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）

B席￥7,000（消費税込み）

車椅子席\15,000（消費税込み）

＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

＊1申込につき4枚まで

＊ファミリー席限定 4枚まで

＊車椅子席は2枚まで ◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）