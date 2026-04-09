趣のある上品な甘さが特徴の和菓子は、手土産やお茶請けにもぴったり。【シャトレーゼ】では、季節限定商品から通年商品まで、さまざまな和菓子を取り扱っているため、そのときの気分に合わせて、幅広い和の味わいを楽しめます。そこで今回は、見つけたらぜひ買ってほしい「大福・おはぎ」をまとめました。 安くて美味しい定番スイーツ 「粗搗き大福」は、シャトレーゼでは定番の和菓子。米の粒感を残