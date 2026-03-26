日本ハム・伊藤大海投手が２６日、開幕投手を務める２７日のソフトバンク戦（ペイペイ）に向け、敵地で最終調整を行った。マウンドからの投球練習得で感覚を確認。「すごくワクワクしている気持ちと、でも冷静な気持ちで今日もリラックスして練習ができた。すごくいい状態で臨めるかな」と心境を語った。

日本代表として出場したＷＢＣから１６日に帰国後、２１日のヤクルトとのオープン戦に先発。そこから中５日で開幕戦に臨む。あわただしいスケジュールにも「戻って来てすぐはちょっと体の重たさだったり、いろいろありましたけど、何とかいい形でここ２、３日は練習できている。問題ない」と仕上げて来た。

ＷＢＣ準々決勝では決勝３ランを被弾。ＳＮＳでは誹謗中傷も浴びたが、伊藤は「全部見ましたね。この後、どうにでもなれと思いながら」と、苦笑交じりに全て目を通したことを明かした。「いろいろ言われたけど。そこに対してひるむことなくというか、そこにあえて真っ向から立ち向かっていった。気持ち的に削られそうなところを自分でなんとかカバーしていった」と説明。その行動を「心の疲れをとること」と表現した。

悔しい経験、その後の試練も乗り越えて迎える開幕戦。「勝つ以外の選択肢はないと思うので。僕自身は一つでも多くのアウトをとっていけたら」と必勝を期した。