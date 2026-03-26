3月24日、女優の綾瀬はるかのマネージャーが担当する公式Instagramが更新された。

「この日は、綾瀬さんの41歳の誕生日。マネージャーは《HAPPY BIRTHDAY 笑顔溢れる素敵な1年になりますように》と祝福の言葉を贈るとともに、撮影オフショットの写真を複数アップ。

グレーのトップスを身につけて、カメラに向けてとびきりの笑顔を見せているもの、肩と胸元と腕があらわな黒いロングドレスや赤のドレスを纏っているものなど、ファン垂涎のカットが並びました」（スポーツ紙記者）

Instagramには、《どんな服を纏っても、どんなポージングでも、本当〜に芯から麗しい》《これからもかっこよくスマートに笑顔でがんばってね》など、祝福と応援の声が寄せられている。綾瀬はるかのモノマネで知られるタレント・沙羅も、《健やかで素敵な1年になりますように》と投稿している。

“美デコルテ” が注目を集めているが、綾瀬はるかの “肉体美” は直近でも話題になったばかりだ。

「3月16日、ユニクロは公式Xを更新。綾瀬さんが出演する『エアリズム』のCMが放映開始したことを報告しました。

今回、公開されたCMは、画面に背中を向ける綾瀬さんが、上半身裸でホテルの窓辺に立つシーンから始まります。綾瀬さんが友人女性の前で泣き崩れる回想シーンを挟みながら、綾瀬さんがエアリズムのブラトップを身にまとい、海に向かって『バカヤロー！』と叫ぶ内容になっています。背中の美しさには称賛の声が集まりました。

いっぽうで、2025年のエアリズムのCMでも、綾瀬さんが上半身裸で窓の外を見つめる様子が公開されていたこともあり、“CMで裸を見せる必要があるのか？” といった議論が巻き起こっています」（芸能記者）

年齢を重ねつつもスタイルを維持し、イベントなどでも露出度の高いドレスを着こなす綾瀬は、女性からも高い支持を集めている。

「綾瀬さんは、2025年9月発売の『美的GRAND』のインタビューで、40歳を迎えて疲れが出やすくなっているとしながらも、《寝る前に肩や足首を回してほぐし、その日の気分で選んだ精油でふくらはぎをマッサージするのも好きな時間。最近は、行けるときは週1でサウナにも。汗をかきにくい体質なので、代謝を上げるために行くようにしています》と美貌の秘訣を語っていました。

食事についても特別なことはしていないようで、食事のバランスに気をつけて、食材をカラフルにしているとのことです」（前出・芸能記者）

2026年も映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）、『箱の中の羊』（5月29日公開）と話題作への出演が続く。不惑を過ぎても “美背中” への需要は続きそうだ。