この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【PR】ゆとり所長が絶賛！「レインドロップ ゴールドグロス」で愛車がシルクのような極上つるすべボディに

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

洗車系YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【傷埋め光沢x美撥水】ソフト99「レインドロップ ゴールドグロス」がすごかった！【2026新作コーティング】」と題した動画を公開した。ゆとり所長がソフト99から新発売された車用コーティング剤「レインドロップ ゴールドグロス」を実際に使用し、その圧倒的な光沢や撥水性能を実演を交えて検証している。



ゆとり所長は、洗車後のフロントガラスとボンネットの右半分のみに製品を施工し、未施工部分との違いを徹底的に比較。新開発の「セルフスムージング」技術により、スプレーして付属のマイクロファイバークロスで拭き広げるだけでムラになりにくく、「非常に滑らかな施工性」と作業のしやすさを高く評価した。



施工後のボディについては、未施工部分が白っぽく見えてしまうほど「しっかりと艶が深まっている」と驚きをもって描写。さらに、手で触れた際の摩擦音の違いや、テープの芯を置いた途端に滑り落ちる実験を通じて、極上の“つるすべ”感を視覚的かつ聴覚的に証明した。太陽光の下でボディを映し出すと、気になっていた細かな擦れ傷が綺麗に埋められ、鏡のような反射を見せている。



さらに1日（24時間）以上放置した後の検証では、被膜が定着した状態での撥水性と防汚性をテスト。シャワーで水をかけると、未施工側では水がベターッと張り付くのに対し、施工側は水滴が弾け飛ぶ見事な撥水を見せた。中性カーシャンプーで洗車を行っても効果は持続しており、水分を含んだ重いタオルを置いてもそのまま滑り落ちるほどの滑らかさを保っている。「見た目的に美しいだけでなく、汚れが付くのを防いでくれる」と実用性の高さにも太鼓判を押した。



最後に車全体へ施工を終えたゆとり所長は、その仕上がりを「まるで磨いたあとみたいな感じ」と絶賛。税込2480円という価格以上のパフォーマンスを発揮する本製品は、手軽な施工でプロ仕様の輝きと水弾きを手に入れたいユーザーにとって、欠かせないアイテムとなりそうだ。