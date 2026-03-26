鳥貴族、創業初期の人気創作串が復活　期間限定メニュー8品登場「ありがとうフェア」開催　

焼鳥屋「鳥貴族」は、2026年4月1日（水）から、「うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア」第5弾を開催する。

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期間限定メニューは全8品。創業初期の人気創作串を再現した「とり天マヨ串」や、希少部位を使用した数量限定の「鶏ハラミとたっぷりネギの甘酢ソース」、温玉を使った新感覚のオリジナルスイーツ「温玉deプリン」などが登場する。

鳥貴族は、税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を開始。現在は全国673店舗を展開している。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化している。名物「貴族焼」は、同店の人気NO.1メニュー。

〈『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第5弾・商品概要〉

◾️とり天マヨ串

鳥貴族創業初期の商品開発チーム発足時、初めての創作串としてメニュー化された「とり天マヨ串」。創業当時の味わいを参考に再現したマヨソースは、とり天との相性抜群。

◾️鶏ハラミとたっぷりネギの甘酢ソース

希少部位「鶏ハラミ」を揚げ、青ネギをトッピングした一品。35万食の数量限定で提供。予定数に達し次第終了する。※店舗により販売数量が異なる（一部取り扱いのない店舗もある）

◾️玉ねぎ串〜醤油バターソース〜

創業初期に常連の利用客からリクエストされた玉ねぎ串。令和版の玉ねぎ串は、調理にひと手間かけることで、とろっとした玉ねぎの食感を楽しめるように仕上げた。

◾️鶏と野菜の生キムチ

親鳥炙り焼に、キャベツとキューリを合わせ、コチョリのタレとごま油で和えた。発酵させずに食べる生キムチは、酸味がなくシャキシャキとした野菜の食感が楽しめる。

◾️温玉deプリン

商品開発チームが試行錯誤の末、作り上げた渾身のプリン風のデザート。ワッフルの上になめらかなカスタードソースと温玉をのせ、メイプル風味のソースで仕上げた。

◾️いちごアイス饅頭〜ミルクあん〜

濃厚なミルクあんとホイップを、ぎゅうひもちで包み、いちごアイスをトッピング。鳥貴族オリジナルの洋風いちご饅頭。

◾️国産いちごチューハイ

国産いちごの甘みと香りを活かした果肉も楽しめるシロップを使用したチューハイ。焼鳥とも高相性。※着色料、香料、保存料不使用

◾️宇治抹茶スカッシュ

宇治抹茶を100％使用した抹茶のシロップを、炭酸で割ったスカッシュ。

『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第5弾

〈期間限定メニューについて〉

・開始

2026年4月1日〜2026年5月31日

※売れ行き等の状況変化により、販売期間内でも販売中止、品切れや販売終了となる場合がある

※新規OPENの店舗では取り扱いのない場合がある

・導入

全店

※一部店舗（期間中の新規OPEN店等）を除く

・価格

税込390円

※期間限定メニュー数：フード6品、ドリンク2品

【今後の展開スケジュール】

第6弾 2026年6月1日〜7月31日