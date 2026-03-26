◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 山梨学院 ― 大垣日大（2026年3月26日 甲子園）

大会8日目は前日の第3試合が雨天順延となったため、2回戦4試合が行われてベスト8が出そろう。第1試合の大垣日大（岐阜）―山梨学院は当初の予定よりも30分早い午前8時30分にプレーボールとなる。

山梨学院は長崎日大との1回戦で豪快な本塁打を放ちながら、一塁守備の際に相手選手と交錯して左手首を痛め「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と診断された今秋ドラフト候補右腕の菰田陽生（こもだ・はるき、3年）がベンチ入り。試合出場は難しいものの、主将として引き続きチームを引っ張る。左手首付近に包帯を巻き、試合前のノックではボールボーイを務めた。

菰田と左腕の檜垣瑠輝斗（3年）の2本柱を欠く投手陣は、1回戦で6回1失点だった左腕の渡部瑛太（2年）が先発する。

また、大垣日大は近江（滋賀）との1回戦で188球完投勝利を挙げたエース左腕の竹岡大貴（3年）が「4番・指名打者」で先発。背番号10の左腕・谷之口翔琉（3年）が先発マウンドに上がる。

【26日の試合】

第1試合（8時30分）大垣日大―山梨学院

第2試合（11時）東北―英明

第3試合（13時30分）三重―大阪桐蔭

第4試合（16時）専大松戸―九州国際大付