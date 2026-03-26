年収1100万の男性、炎上案件を鎮火させるも「D評価」の衝撃　上司の「ダラダラやってないで」に怒りの反論

会社から「火消し」を頼まれるのは、それだけ実力を認められている証拠だ。だが、現場の苦労が1ミリも届かない上司の下では頑張りが無駄になることも。

投稿を寄せた50代男性（ITエンジニア／年収1100万円）は、ある時、上司から「この案件、炎上しちゃってて大変なんだよね。この案件入って鎮火させてくれない？」と直々に頼み込まれた。

火中の栗を拾う形でプロジェクトに参画した男性は、荒れ果てた現場を見事立て直した。クライアントからも「この人の言うことなら」と信頼を得るまでになったが、皮肉にもそれが首を絞めることになった。

「だってさー、炎上したのは鎮火したんでしょ？」

クライアントとの信頼関係を築き上げた結果、男性以外のメンバーでは話が通らない状態になってしまった。現場を維持するために案件を抜けられずにいたのだが、会社から下された査定は、まさかの「D評価」だったという。

納得のいかない男性に対し、上司は次のように言い放った。

「だってさー、炎上したのは鎮火したんでしょ？したらダラダラやってないで、他の案件回してよ」

そもそも、男性が次の案件に進めないのは、他のスタッフの信頼不足や体制の問題もあるはずだが、上司の目には“終わった案件で時間を浪費している”と映ったらしい。

男性は「まだ鎮火しきれてないんだよ。お前の他の部下が使えね〜からな！」と怒りをぶちまける。たしかに、これではやってられないだろう。

※キャリコネニュースでは「上司に言われた許せない一言」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/APY2Q3XL